Tennis | Camila Giorgi rinuncia al WTA di Linz all’ultimo momento insieme a Petra Kvitova

Tennis - Ranking WTA (30 settembre) : Ashleigh Barty comanda - Camila Giorgi n.1 azzurra : Nel Ranking WTA del Tennis è l’australiana Ashleigh Barty a comandare con i suoi 6446 punti. L’aussie però deve guardarsi dalla ceca Karolina Plikova, distante 321 lunghezze. In terza posizione troviamo l’ucraina Elina Svitolina a precedere l’ex n.1 del mondo Naomi Osaka e la rumena Simona Halep che ha scavalcato la canadese Bianca Andreescu, vincitrice dello US Open. Completano il quadro della top-10 l’altra ceca Petra Kvitova, l’olandese ...

Tennis - WTA Wuhan 2019 : i risultati del 23 settembre. Si ritira Camila Giorgi. Completato il primo turno - scattato il secondo : Si è conclusa a Wuhan, in Cina, la seconda giornata di sfide del torneo WTA Premier 5 di Tennis: sul cemento outdoor sono andati in scena gli ultimi quindici match validi per il primo turno ed i primi due per il secondo, che verrà Completato domani. L’unica azzurra in gara, Camila Giorgi, si ritira dopo aver perso il primo set contro la lucky loser svedese Rebecca Peterson per 6-2. Tra i principali risultati odierni degli incontri del ...

Tennis - WTA Wuhan 2019 : Camila Giorgi si ritira al primo turno. Problema fisico per l’azzurra : Termina dopo un set l’avventura di Camila Giorgi nel WTA di Wuhan (Cina). L’azzurra (n.1 del Bel Paese) è stata costretta al ritiro per un Problema fisico dopo aver perso il primo parziale (6-2) nel match di primo turno contro la svedese Rebecca Peterson (n.53 del mondo), che ha preso il posto in tabellone dell’americana Madison Keys (defezione dell’ultimo momento). Un confronto durato 34 minuti, che ha visto Camila ...

Tennis - WTA Osaka 2019 : Camila Giorgi esce di scena nei quarti di finale. Vince Elise Mertens : Niente da fare per Camila Giorgi. L’azzurra è stata sconfitta nei quarti di finale del WTA di Osaka (Giappone) con il punteggio di 6-4 6-3 dalla belga Elise Mertens (n.24 WTA) in 1 ora e 13 minuti di partita. Dopo la bella prestazione contro l’americana Sloane Stephens, l’azzurra non è riuscita a ripetersi, dovendo fare i conti con un rendimento decisamente falloso. Nel primo set Giorgi soffre tantissimo al servizio contro la ...

Tennis - WTA Osaka 2019 : Pavlyuchenkova elimina Bertens - anche Camila Giorgi ai quarti : Completato il quadro dei quarti di finale nel torneo WTA di Osaka. Grandi notizie per il Tennis italiano con un’ottima Camila Giorgi, che ha dominato contro l’americana Sloane Stephens per 6-0 6-3 in poco più di un’ora e un quarto. Una super prestazione quella della marchigiana, che ha giocato benissimo ed ora se la vedrà contro la belga Elise Mertens, testa di serie numero nove del torneo. Oltre a Camila, nei quarti accede ...

Tennis - WTA Osaka 2019 : Camila Giorgi strapazza Sloane Stephens e accede ai quarti di finale : La parola giusta è impressionante. Camila Giorgi strapazza l’americana (n.14 del mondo) Sloane Stephens e accede ai quarti di finale del WTA di Tennis a Osaka (Giappone). L’azzurra si è imposta con il punteggio di 6-0 6-3 in appena 1 ora e 16 minuti di gioco. Un dominio senza se e senza ma nonostante 11 doppi falli e il 38% di prime in campo. Una prestazione, infatti, in risposta pazzesca che ha permesso alla marchigiana di prevalere ...

Tennis - Ranking WTA (16 settembre) : Ashleigh Barty in vetta - Pliskova si avvicina. Camila Giorgi n.1 azzurra : Nel Ranking WTA del Tennis è l’australiana Ashleigh Barty a comandare con i suoi 6501 punti. L’aussie però deve guardarsi dalla ceca Karolina Plikova che, grazie al successo nel torneo di Zhengzhou, si è avvicinata sensibilmente alla vetta, distante 96 lunghezze. In terza posizione troviamo l’ucraina Elina Svitolina, giunta ai quarti di finale del WTA citato, a precedere l’ex n.1 del mondo Naomi Osaka e la vincitrice dello US Open 2019 Bianca ...

Tennis - WTA Osaka 2019 : Camila Giorgi soffre un set - poi spazza via la cinese Xinyun Han : Buona la prima, ma quanta sofferenza nel parziale inaugurale per Camila Giorgi, che all’esordio nel torneo WTA Premier di Osaka, in Giappone, impiega un’ora e 34 minuti per avere ragione della qualificata cinese Xinyun Han, piegata per 7-6 (6) 6-1. Per l’azzurra al secondo turno ci sarà la sfida con la numero 3 del seeding, la statunitense Sloane Stephens. Nel primo set parte male l’azzurra, che con tre errori ed un ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : lunedì 26 agosto - risultati in tempo reale. In campo Fognini - Jannik Sinner e Camila Giorgi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), andranno i scena i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte alta) e del tabellone femminile (parte bassa). Grandi attese per i campioni: il n.1 del mondo Novak Djokovic, vittorioso in questo Major l’anno scorso, e il n.3 del ranking Roger Federer, desideroso di ...

Tennis - Ranking WTA (26 agosto) : Naomi Osaka sul trono - Camila Giorgi guadagna posizioni : Piccole variazioni per quanto concerne il Ranking WTA del Tennis, nel giorno in cui prenderà il via lo US Open. Naomi Osaka, vincitrice del Major statunitense l’anno passato, è sempre in vetta alla classifica, a precedere l’australiana Ashleigh Barty e la ceca Karolina Pliskova. A seguire troviamo la rumena Simona Halep, l’ucraina Elina Svitolina, l’altra ceca Petra Kvitova, la belga Kiki Bertens, l’americana Serena ...

Tennis - WTA New York 2019 : Camila Giorgi rimontata e battuta in finale da Magda Linette : Nella finale del WTA International di New York, il NYJTL Bronx Open, torneo inedito per il circuito femminile, Camila Giorgi spreca un break di vantaggio nel terzo set, oltretutto dopo essere stata avanti di un parziale, e viene battuta col punteggio di 5-7 7-5 6-4. Inizio di match terrificante per le due Tenniste con quattro break nei primi cinque game, Linette lo subisce nel primo e nel quinto e Giorgi nel secondo e nel quarto commettendo ...

Tennis - WTA New York 2019 : Camila Giorgi in finale! Rimontata e battuta Qiang Wang - quattro match point annullati : Seconda finale sul circuito WTA in poche settimane per Camila Giorgi. L’italiana ha superato nella semifinale del WTA International di New York, che si gioca nel Bronx, la cinese Qiang Wang, numero 1 del seeding e 18 del mondo, con il punteggio di 4-6 6-4 7-6(6) e annullando ben quattro match point alla sua avversaria in 2 ore e 39 minuti di autentica battaglia. L’avversaria dell’azzurra sarà la polacca Magda Linette, ...