Temptation Island Vip | Silvia stronca Gabriele | “Non era così stupido”

Temptation Island VIP 2019 - la rabbia di Alex Belli e la fuga dal falò (VIDEO) : src="https://www.video.mediaset.it/player/playerIFrame.shtml?id=1026771&guid=F309987501005C11&muted=false&autoplay=false" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%; height:100%;" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allow="autoplay; fullscreen">Alex Belli e Delia Duran, l'ultima coppia ad entrare nel cast di Temptation Island VIP ha rischiato seriamente di compromettere il loro ...

“Temptation Island Vip” - Serena in lacrime : “Secondo me Pago sta male” : Il viaggio dei sentimenti di “Temptation Island Vip” sta per giungere al termine, ma per Pago e la compagna Serena sembrano esserci ancora molti punti da chiarire. Nella puntata di lunedì 7 ottobre, il cantautore visiona altri video in cui la fidanzata si sfoga con Alessandro, il single con il quale sembra essere nata una forte intesa. “Sta facendo una figura vergognosa”, commenta Pago, che parlando con Alessia Marcuzzi ...

Serena Enardu e Pago/ 'Ha sbagliato ma non voglio perderla' - Temptation Island Vip - : Serena Enardu e Pago: sembra ormai prossima la rottura a Temptation Island Vip 2019. Lui furioso dopo le nuove immagini: 'Vergognosa'

Temptation Island Vip 2019/ Diretta : Delia Duran 'devo imparare a...' - 5a puntata - : Temptation Island Vip 2019 Diretta 5a puntata 7 ottobre: Serena piange per Pago e si allontana da Alessandro; Alex Belli e Delia Duran...

Temptation Island VIP 2019/ Diretta : Pago tuona 'mi ha chiamato Alex' - 5a puntata - : TEMPTATION ISLAND Vip 2019 Diretta 5a puntata 7 ottobre: Pago e serena vicini allo scontro finale? Lui vuole andare fino in fondo per vedere cosa...

Temptation Island Vip - Anna Pettinelli il retroscena prima di partire per la Sardegna : Anna Pettinelli è sicuramente stata una delle protagoniste più amate e chiacchierate dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. La speaker radiofonica e il compagno Stefano Macchi sono usciti di scena anticipatamente, dopo un falò davvero incandescente che però ha avuto un lieto fine. Se infatti nel villaggio Stefano si è divertito molto, creando un legame speciale con la single Cecilia Zagarrigo, Anna ha versato lacrime amare vedendo i ...

Spoiler Temptation Island - quinta puntata : dopo il falò - Alex corre verso Delia Duran : La seconda stagione di Temptation Island Vip si avvia alla conclusione con la quinta e penultima puntata, in onda oggi 7 ottobre su Canale 5. Saranno tempi duri per le tre coppie rimaste nel resort di Santa Margherita di Pula per mettere alla prova il loro amore e ognuna di loro sarà chiamata a fare i conti con l'ultimo falò prima del confronto finale. Gabriele Pippo e Silvia Maturani, Alex Belli e Delia Duran, Pago e Serena Enardu vivranno il ...

Temptation Island VIP 2019 - quinta puntata 7 ottobre 2019 : anticipazioni : Temptation Island Vip torna, stasera, lunedì 7 ottobre 2019, in prima serata, su Canale 5 con Alessia Marcuzzi.Vicini all'atto finale di Temptation Island VIP edizione numero due, sono solo tre le coppie rimaste: il cantautore Pago e la compagna Serena Enardu, il dj-producer Gabriele Pippo e la studentessa Silvia Maturani infine gli ultimi arrivati: Alex Belli con Delia Duran, modella e influencer.prosegui la letturaTemptation Island VIP ...

Temptation Island Vip - Marcuzzi : “Alex?” “Non mi rompete i c.” Poi la fuga : Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi: “Alex?”. Belli esplode “Non mi rompete i c….ni”. Poi la fuga dal falò: ‘Ciro Petrone bis’, il video. Anticipazioni anche su Serena e il single Alessandro Alex Belli furioso con Delia Duran. Che l’attore, a Temptation Island Vip, avesse visto dei video che l’avrebbero fatto montare su tutte le furie […] L'articolo Temptation Island Vip, Marcuzzi: ...

Temptation Island Vip 2 – Quinta puntata del 7 ottobre 2019 – Falò e confronti. : Quinta puntata, questa sera su Canale5 comincia la seconda edizione di Temptation Island Vip. Novità alla conduzione: Simona Ventura è tornata in Rai e al suo posto debutta alla conduzione Alessia Marcuzzi. Temptation Island Vip 2 | 7 ottobre 2019 Battute finali per le coppie rimaste nel gioco. Stasera vedremo chi ha deciso di trascorrere […] L'articolo Temptation Island Vip 2 – Quinta puntata del 7 ottobre 2019 – Falò e confronti. ...

Temptation Island 2019 - 5ª PUNTATA/ Coppie e diretta : sogno o incubo per Pago? : TEMPTATION ISLAND Vip 2019 diretta 5a PUNTATA 7 ottobre: Coppie sempre più in crisi. Delia Duran, proposta hot a Riccardo e reazione choc di Alex Belli.

Anna Pettinelli : Stefano a Temptation Island Vip è stato scemo : La partecipazione di Anna Pettinelli e Stefano Macchi a Temptation Island Vip è stata una delle più acclamate nonostante, al momento dell’annuncio della sua presenza, i fan della conduttrice radiofonica non la presero molto bene. Ad oggi, invece, la Pettinelli si dice “felicissima d’averlo fatto” perché il reality show di Canale 5 è ben diverso da tutti gli altri che le avevano proposto in passato. “Mi avevano già proposto in passato vari ...