Temptation Island Vip 2019 | 5a puntata Diretta e coppie | Delia Duran proposta hot | Pago

Anna Pettinelli : «Temptation Island? Felice di averlo fatto» ESCLUSIVA : Sani e salvi. Scampato pericolo. Da Temptation Island, Anna Pettinelli e Stefano Macchi il viaggio di ritorno lo hanno fatto d?amore e d?accordo. Dopo una tempesta, scatenata da lei per...

La Domenica Ventura : Simona fa un’allusione a Temptation Island Vip : Simona Ventura fa una domanda su Temptation Island Vip al suo ospite a La Domenica Ventura E’ tornata in onda oggi, puntuale come ogni Domenica a mezzogiorno su Rai2, Simona Ventura con la sua nuova trasmissione sportiva che prende il nome da lei stessa, ossia La Domenica Ventura. Un rientro nella Tv di Stato dalla porta principale, dopo la sua ultima esperienza a Mediaset, ossia la conduzione di Temptation Island Vip risalente allo scorso ...

Temptation Island Vip 2 - Serena prende il largo con il single Alessandro e Pago si dispera : Serena Enardu va sempre più a largo a Temptation Island Vip. Metaforicamente perché sembra allontanarsi sempre più dal suo fidanzato Pago e anche realmente, visto che in una clip...

Temptation Island vip - Gabriele Pippo assiste al bacio tra la sua Silvia e un single : Secondo le ultime anticipazioni tv, nella quinta puntata Gabriele Pippo assisterà ad un videofilmato bollente, che immortala la fidanzata Silvia Tirado mentre viene spronata a baciare il tentatore Valerio... Manca davvero poco alla nuova puntata di Temptation island vip, il docu-reality sui tradimenti giunto alla sua seconda edizione consecutiva e condotto da Alessia Marcuzzi. Il pubblico, intanto, si dice già in trepidante attesa per ...

Temptation Island Vip : Alex in crisi - la fidanzata provoca un single : Alex Belli e Delia Duran sono l'ultima coppia che ha fatto ingresso nel villaggio sardo di Temptation Island Vip, ma entrambi sembrano essersi perfettamente integrati nel gruppo. La modella di origini venezuelane, in particolare, pare aver instaurato da subito un feeling con uno dei tentatori del villaggio, ossia Riccardo. La compagna dell'ex attore di Centovetrine non ha perso occasione di stuzzicare il single: i filmati che Alessia Marcuzzi ...

Temptation Island Vip 2019 : puntate - coppie e tutte le anticipazioni : Da lunedì 9 settembre, in prima serata, su Canale 5, il reality show delle tentazioni "vip" prodotto da Maria De Filippi...

Temptation Island Vip - anticipazioni : Silvia bacia il single Valerio? La reazione di Gabriele : Punto di svolta nel quinto episodio del reality di Canale 5: le immagini del momento clou svelano quello che potrebbe...

Temptation Island Vip - Silvia ha tradito Gabriele? Emerge la verità : Anticipazioni Temptation Island Vip, Silvia e Valerio si baciano davvero? Un video svela tutto Nella prossima puntata di Temptation Island Vip assisteremo a un bacio tra Silvia e Valerio! La fidanzata di Gabriele passerà il limite nel villaggio delle fidanzate, ma potrebbe non essere come sembra. Le anticipazioni per lunedì 7 ottobre hanno sin da […] L'articolo Temptation Island Vip, Silvia ha tradito Gabriele? Emerge la verità proviene da ...

Temptation Island Vip - il pianto a dirotto di Pago per il video di Serena Enardu : Da solo, lontano da tutti, sulla spiaggia a osservare l’orizzonte piangendo a dirotto. “Che casino che hai fatto Serena”, è la reazione a caldo nel pinnettu. Pago sembra essere arrivato al punto di rottura a Temptation Island Vip. Le anticipazioni della quinta puntata del reality dei sentimenti parlano chiaro: Serena Enardu è sempre più vicina al single Alessandro. Un feeling e un’intimità che hanno infastidito il cantante al punto da scoppiare ...

Anticipazioni Temptation Island Vip : Belli corre dalla Duran : Continua il viaggio nei sentimenti dei protagonisti di Temptation Island Vip 2. Il reality è ormai giunto alla quinta puntata che andrà in onda, in prima serata, lunedì 7 ottobre. Il programma, condotto da Alessia Marcuzzi, sarà ancora una volta ricco di colpi di scena. Stando alle prime Anticipazioni, Alex Belli vedrà un video al falò che lo manderà su tutte le furie. A quel punto prenderà un'importante decisione che al momento non è dato ...

Alex Belli e Delia Duran - crisi a Temptation Island Vip/ Video - il bagno con Riccardo : Alex Belli e Delia Duran, è già crisi a Temptation Island Vip 2019? Lei molto vicina al tentatore Riccardo nel nuovo Video: cosa accadrà?

Temptation Island - anticipazioni quinta puntata : Silvia bacia Valerio : La quinta puntata di Temptation Island Vip andrà in onda lunedì, 7 ottobre. Le sorprese non mancheranno: Gabriele Pippo vedrà la sua fidanzata baciare il single e Alex Belli e, in preda alla gelosia, scapperà dal villaggio per andare dalla sua Delia. Temptation Island Vip, puntata del 7 ottobre: la gelosia spingerà Alex Belli a lasciare il villaggio Il programma condotto da Alessia Marcuzzi quest'anno è ricco di colpi di scena. Alcune coppie ...

Temptation Island vip - Delia vicina a Riccardo : Ti devi togliere tutto. Belli osserva : Alessia Marcuzzi mostra ad Alex Belli le esclusive immagini dell'avvicinamento di Delia Duran al single Riccardo. Manca poco all'attesa nuova puntata di Temptation Island vip e le ultime anticipazioni trapelate in rete sono, a quanto pare, molto bollenti per la coppia new-entry nel viaggio dei sentimenti, parliamo di Alex Belli e Delia Duran. In un esclusivo videofilmato condiviso dal profilo ufficiale Instagram di Temptation Island, sono ...

Anticipazioni Temptation Island 7 ottobre : Delia fa il bagno al mare con il tentatore : Si avvicina la quinta puntata di Temptation Island Vip 2, che Canale 5 trasmetterà in prima serata lunedì 7 ottobre su Canale 5. Gli account ufficiali del docu-reality hanno diffuso alcuni video relativi alle coppie ancora presenti nel resort di Santa Margherita di Pula. Dopo le uscite anticipate di Anna Pettinelli e Stefano Macchi, oltre che di Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi, continuano il loro percorso i soli Serena Enardu e Pago, Delia ...