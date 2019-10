Taranto | aggredisce i poliziotti | denunciato 44enne

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Emanuela Carucci L'uomo ha dato in escandescenza in un quartiere periferico della città. A cercare di riportarlo alla calma i fratelli e iÈ statoper aver aggredito e minacciato i, unpregiudicato. Il fatto è accaduto a.A denunciare l'uomo in stato di libertà il personale della sezione volante della questura. L'uomo è accusato di violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.Isono intervenuti in un condominio del quartiere Paolo Sesto, alla periferia della città, dove era stato segnalato un uomo che, in forte stato di agitazione, stava dando in escandescenza, danneggiando sia il portone d’ingresso dello stabile che alcune auto in sosta. Sul posto gli agenti hanno immediatamente individuato l’uomo che sanguinava vistosamente da una mano.Con il supporto dei suoi fratelli, ihanno ...

zazoomblog : Taranto, torna a casa ubriaco e aggredisce il figlio con un coltello - BlunoteWeb : Taranto: Per sottrarsi al controllo aggredisce i Carabinieri, arrestato un 21enne - BlunoteWeb : Taranto: Per sottrarsi al controllo aggredisce i Carabinieri, arrestato un 21enne -