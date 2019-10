Taglio parlamentari | via alla discussione alla Camera Segui la diretta dall’Aula

Taglio parlamentari Camera-Senato : Di Maio “mi aspetto voto trasversale” : Taglio parlamentari Camera-Senato: Di Maio “mi aspetto voto trasversale” Manca pochissimo all’ultimo passaggio parlamentare che decreterà il Taglio dei parlamentari. Ultima tornata a Montecitorio per discutere della legge: oggi, lunedì 7 ottobre, c’è la discussione in aula. Domani, martedì 8, ci sarà il voto. I numeri dovrebbero esserci, stando alle dichiarazioni dei principali leader politici. Anche dalle principali forze di ...

Taglio parlamentari - la vigilia. Di Maio : “Mi aspetto sì trasversale”. Meloni : “Ci attaccano - ma Fdi da sempre a favore. Pd che farà?” : I parlamentari si preparano al voto finale per tagliare le loro stesse poltrone. La riforma che propone la riduzione delle poltrone a Camera e Senato arriva infatti a Montecitorio per l’ultima lettura lunedì 7 ottobre e il via libera definitivo al ddl che modifica la Costituzione è atteso per martedì. “Sono emozionato”, ha detto oggi il capo politico M5s Luigi Di Maio che sul via libera alla riforma aveva vincolato la partenza ...

Giorgia Meloni e il dubbio sui Cinque Stelle : "Sono cretini o vogliono affossare il Taglio ai parlamentari?" : "Secondo voi, perché in vista del voto sul taglio dei parlamentari il Movimento Cinque Stelle si mette ad attaccare frontalmente, proprio su questo, l'unico partito (Fratelli d'Italia) che ha votato la proposta dall'inizio pur essendo all'opposizione?". Giorgia Meloni esprime tutti i suoi dubbi sugl

I malumori nella maggioranza sul Taglio dei parlamentari e la legge elettorale : Sarà messo nero su bianco al massimo entro martedì il documento di maggioranza sulle riforme che faranno da contrappeso al taglio dei parlamentari, con tanto di impegni concreti e precisi sui singoli interventi e scandito da un timing concordato, che si svilupperà attraverso tre step: entro il mese di ottobre, gli emendamenti da presentare al ddl costituzionale sul voto ai 18enni per l'elezione del Senato, all'esame di palazzo Madama. ...

SCENARIO/ Taglio parlamentari e referendum - la doppia "sconfitta" di Governo e Lega : Approvato il Taglio dei parlamentari, va fatta subito la nuova legge elettorale. Enzo Cheli auspica un proporzionale con soglia di sbarramento al 5%

La destra cerca una strada unitaria sul Taglio dei parlamentari. Ma - per ora - non c'è : Oggi i capigruppo dei partiti del centrodestra si sono riuniti a Montecitorio per concordare la linea da tenere sul Def e la legge di bilancio, ma anche sulle riforme che Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia stanno cercando di percorre insieme con una strada unitaria.Ieri Forza Italia in commissione Affari costituzionali ha votato contro la riforma portata avanti dai 5 Stelle. Ma la decisione non era stata concordata, da qui il dibattito ...

Taglio parlamentari : riduzione deputati e senatori - ok in Commissione : Taglio parlamentari: riduzione deputati e senatori, ok in Commissione Si avvicina sempre più il giorno del Taglio dei parlamentari, promessa di punta del Movimento 5 Stelle e portata avanti con vigore dal capo politico dei pentastellati, Luigi Di Maio. Il numero di parlamentari passerà da 945 a 600: una riduzione, quindi di 345 unità. Chi è a favore e chi contro al Taglio dei parlamentari: la maggioranza è compatta La Commissione ...