Taglio parlamentari | l’Aula è quasi deserta per l’ultima discussione Una trentina i

"Con il Taglio dei parlamentari si rischia di creare davvero una élite" - dice Massimo Luciani : In un'intervista al Corriere della Sera si dice “addolorato” il costituzionalista Massimo Luciani, perché la prima cosa che colpisce nell'operazione taglio dei parlamentari “è l'assenza di qualsivoglia analisi di impatto di questa riforma”. Ovverosia, prosegui il costituzionalista, “il risparmio mi sembra risibile rispetto alla posta in gioco” mentre “l'annunciata maggiore efficienza delle Camere non poggia su alcun elemento probatorio”. Una ...

Taglio parlamentari - al via la discussione alla Camera. Forza Italia annuncia il sì. Il renziano Rosato : “Lo voto - ma non felice” : È cominciata nell’Aula della Camera la discussione generale sul ddl costituzionale per il Taglio dei parlamentari, “la più attesa e promessa degli ultimi decenni, scelta obbligata per restituire credibilità alle Istituzioni”, ha detto il relatore Cinquestelle Giuseppe Brescia. Sono sedici i deputati che si sono iscritti a parlare nel dibattito, oltre al relatore ed al rappresentante del governo. Forza Italia ha annunciato il suo voto ...

Al via il dibattito sul Taglio dei parlamentari. Pd : "Correttivi entro dicembre" : Al via nell’Aula della Camera la discussione generale sul ddl costituzionale per il taglio dei parlamentari. Per il relatore Giuseppe Brescia (M5s) si tratta della “più attesa e promessa degli ultimi decenni, scelta obbligata per restituire credibilità alle Istituzioni”. Sono sedici i deputati che si sono iscritti a parlare nel dibattito, oltre al relatore ed al rappresentante del governo: nessuno di loro è ...

Taglio parlamentari - voto decisivo alla Camera : cosa cambierà : Si protrarrà per tutta la giornata la discussione alla Camera sulla legge costituzionale che prevede il Taglio al numero dei parlamentari, un provvedimento fortemente voluto dal Movimento Cinque Stelle. Per domani è invece prevista la votazione definitiva sul Ddl.Continua a leggere

Taglio parlamentari : il populismo del M5S al servizio della democrazia diretta : C’è una condizione imprescindibile che il Movimento cinque stelle ha imposto al Pd, al momento delle negoziazioni per la nascita del governo Conte bis. Si tratta del Taglio dei parlamentari, un pilastro programmatico che i grillini si portano dietro dai tempi dei Vaffa-day nelle piazze italiane, quando ancora erano una realtà embrionale. Oggi tutto questo potrebbe divenire realtà, dal momento che a Montecitorio inizia la discussione sul decreto ...

Il Taglio del numero dei parlamentari sta arrivando : Oggi è ricominciata la discussione, domani è previsto il voto finale: in cambio del proprio voto favorevole il PD ha preteso un po' di cose

Taglio parlamentari - via alla discussione alla Camera. Segui la diretta dall’Aula : Al via nell’Aula della Camera la discussione generale sul ddl costituzionale per il Taglio dei parlamentari, “la più attesa e promessa degli ultimi decenni, scelta obbligata per restituire credibilità alle Istituzioni”, ha detto il relatore Giuseppe Brescia (M5S). Sono sedici i deputati che si sono iscritti a parlare nel dibattito, oltre al relatore ed al rappresentante del governo: nessuno di loro è della Lega. Peraltro, all’inizio ...

Taglio parlamentari Camera-Senato : Di Maio “mi aspetto voto trasversale” : Taglio parlamentari Camera-Senato: Di Maio “mi aspetto voto trasversale” Manca pochissimo all’ultimo passaggio parlamentare che decreterà il Taglio dei parlamentari. Ultima tornata a Montecitorio per discutere della legge: oggi, lunedì 7 ottobre, c’è la discussione in aula. Domani, martedì 8, ci sarà il voto. I numeri dovrebbero esserci, stando alle dichiarazioni dei principali leader politici. Anche dalle principali forze di ...

Taglio parlamentari - il Conte 2 alla prova del voto sulla riforma costituzionale : cosa prevede il ddl e quali gli ostacoli prima che sia legge : E’ la legge che i 5 stelle avevano messo sul tavolo delle trattative per il governo giallorosso come condizione imprescindibile ed è anche uno dei punti su cui, fino a pochi mesi fa, M5s e Partito democratico si sono fatti la guerra. Oggi a Montecitorio il governo Conte 2 non solo affronta la discussione finale sul ddl che riduce i parlamentari, ma anche e soprattutto viene messo alla prova sulla tenuta dell’accordo fra le due forze ...

Taglio dei parlamentari<br>Di Maio : "Chi non vota sceglie le poltrone" : Lunedì 7 ottobre 2019 è il giorno del voto finale sul Taglio dei parlamentari. Una legge a cui il MoVimento 5 Stelle tiene moltissimo e dunque il suo leader, Luigi Di Maio, non poteva non parlarne alla vigilia. Oggi, intervistato dai giornalisti, ha detto:"Per il Taglio dei parlamentari non mi aspetto solo un voto di maggioranza, ma un voto trasversale del Parlamento. Leggo di alcune forze politiche che vorrebbero assentarsi, ...

Taglio parlamentari - Di Maio sfida le opposizioni : chi non vota sceglie la poltrona : Vigilia di tensione sulla riforma del Taglio dei parlamentari che arriverà alla Camera domani per l'ultimo e definitivo passaggio, mentre il voto finale è previsto per...

Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio temono per il Taglio ai parlamentari : chi potrebbe far loro una "sorpresa" : Alle cinque della sera di martedì prossimo, in una manciata di secondi, potrebbe materializzarsi una sorpresa: la riforma che riduce il numero dei parlamentari, potrebbe non avere abbastanza voti e mettere in crisi la maggioranza giallo-rossa. Proprio per questo Pd e Cinque stelle - racconta La Stam

Taglio parlamentari - la vigilia. Di Maio : “Mi aspetto sì trasversale”. Meloni : “Ci attaccano - ma Fdi da sempre a favore. Pd che farà?” : I parlamentari si preparano al voto finale per tagliare le loro stesse poltrone. La riforma che propone la riduzione delle poltrone a Camera e Senato arriva infatti a Montecitorio per l’ultima lettura lunedì 7 ottobre e il via libera definitivo al ddl che modifica la Costituzione è atteso per martedì. “Sono emozionato”, ha detto oggi il capo politico M5s Luigi Di Maio che sul via libera alla riforma aveva vincolato la partenza ...

Giorgia Meloni e il dubbio sui Cinque Stelle : "Sono cretini o vogliono affossare il Taglio ai parlamentari?" : "Secondo voi, perché in vista del voto sul taglio dei parlamentari il Movimento Cinque Stelle si mette ad attaccare frontalmente, proprio su questo, l'unico partito (Fratelli d'Italia) che ha votato la proposta dall'inizio pur essendo all'opposizione?". Giorgia Meloni esprime tutti i suoi dubbi sugl