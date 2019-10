Taglio parlamentari | Italia vs Europa | cosa dicono i numeri

Riforme - la bozza dell’accordo di maggioranza da vincolare al Taglio dei parlamentari : dai regolamenti alla nuova legge elettorale : È in corso alla Camera il vertice di maggioranza per chiudere l’accordo sulle garanzie costituzionali da affiancare al taglio dei parlamentari che martedì 8 ottobre affronterà l’ultimo voto a Montecitorio. Se, infatti, i 5 stelle avevano posto come condizione per far partire il governo Conte 2 il via libera alla riduzione delle poltrone, dall’altra parte i democratici avevano chiesto che al provvedimento si vincolasse un pacchetto di ...

Il Taglio dei parlamentari darà ancora più potere alle tanto odiate élite : La riduzione del numero di deputati e senatori corrisponde al crollo dei votanti e degli iscritti ai partiti e ottiene l'effetto di dare più potere a un numero ancora più ristretto di persone

Taglio dei parlamentari al voto decisivo : i numeri alla Camera e le prossime tappe : Il Parlamento si avvia a votare definitivamente il Taglio del numero degli eletti. Con il via libera della Camera previsto per martedì 7 luglio si riduce da 630 a 400 il numero dei deputati e da 315 a 200 quello dei senatori

Ecco perché il Pd ha cambiato idea sul Taglio dei parlamentari : Pubblichiamo l'intervento del deputato del Partito democratico Stefano Ceccanti durante la discussione alla Camera sulle linee generali della proposta di legge costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari. A noi del gruppo del Pd, come al gruppo Italia Viva e come al gruppo di Leu

Se il Taglio dei parlamentari verrà approvato - che succede dopo? : La Camera dei deputati (foto: Marco Ravagli / Barcroft Media / Barcroft Media via Getty Images) Domani, 8 ottobre, si terrà alla Camera l’ultima votazione sulla riforma promossa dal Movimento 5 stelle che riduce il numero dei parlamentari italiani, portandolo dagli attuali 915 a 600. La legge dovrebbe essere approvata a larga maggioranza dai deputati: oltre ai pentastellati voteranno sì anche i rappresentanti di Forza Italia, della Lega e ...

Taglio dei parlamentari : quando - quanto si risparmia e cosa cambia : L'8 ottobre il Parlamento vota il Taglio dei parlamentari. In discussione la legge costituzionale che prevede il Taglio da 945 a 600 dei parlamentari. È l'ultimo passaggio della riforma firmata da Fraccaro (M5s) e la vigilia dice che otterrà una larga maggioranza, più ampia di quella su cui può contare la nuova maggioranza politica che sorregge il governo Conte 2. Taglio dei parlamentari, chi vota e come Trattandosi di riforma costituzionale ...

Un patto a quattro sulle riforme per il sì al Taglio dei parlamentari : Un patto a quattro sulle riforme per dare il via libera al taglio dei parlamentari. Si tratta di una serie di “clausole di salvaguardia” che il centrosinistra pretende dai 5 stelle per attenuare l’impatto della riduzione di deputati e senatori. Ed è questa una condizione dirimente anche perché, spiegano dal Nazareno, “noi voteremo una riforma in bianco che non ci piace, una riforma che non abbiamo votato. ...

Taglio parlamentari - l’Aula è quasi deserta per l’ultima discussione. Una trentina i presenti - manca tutto il centrodestra. Ma Fi voterà sì : Una trentina di presenti, per lo più tra i banchi del Movimento 5 Stelle. Il centrodestra del tutto assente, pochi deputati tra gli scranni del Partito democratico, Italia Viva e LeU. Inizia con l’aula vuota o quasi l’ultima discussione generale a Montecitorio per il provvedimento relativo al Taglio del parlamentari. Di fronte al vicepresidente di turno dell’Aula, Ettore Rosato, sono 16 gli iscritti a parlare a partire dalle 10 ...

"Con il Taglio dei parlamentari si rischia di creare davvero una élite" - dice Massimo Luciani : In un'intervista al Corriere della Sera si dice “addolorato” il costituzionalista Massimo Luciani, perché la prima cosa che colpisce nell'operazione taglio dei parlamentari “è l'assenza di qualsivoglia analisi di impatto di questa riforma”. Ovverosia, prosegui il costituzionalista, “il risparmio mi sembra risibile rispetto alla posta in gioco” mentre “l'annunciata maggiore efficienza delle Camere non poggia su alcun elemento probatorio”. Una ...

Taglio parlamentari - al via la discussione alla Camera. Forza Italia annuncia il sì. Il renziano Rosato : “Lo voto - ma non felice” : È cominciata nell’Aula della Camera la discussione generale sul ddl costituzionale per il Taglio dei parlamentari, “la più attesa e promessa degli ultimi decenni, scelta obbligata per restituire credibilità alle Istituzioni”, ha detto il relatore Cinquestelle Giuseppe Brescia. Sono sedici i deputati che si sono iscritti a parlare nel dibattito, oltre al relatore ed al rappresentante del governo. Forza Italia ha annunciato il suo voto ...

Al via il dibattito sul Taglio dei parlamentari. Pd : "Correttivi entro dicembre" : Al via nell’Aula della Camera la discussione generale sul ddl costituzionale per il taglio dei parlamentari. Per il relatore Giuseppe Brescia (M5s) si tratta della “più attesa e promessa degli ultimi decenni, scelta obbligata per restituire credibilità alle Istituzioni”. Sono sedici i deputati che si sono iscritti a parlare nel dibattito, oltre al relatore ed al rappresentante del governo: nessuno di loro è ...

Taglio parlamentari - voto decisivo alla Camera : cosa cambierà : Si protrarrà per tutta la giornata la discussione alla Camera sulla legge costituzionale che prevede il Taglio al numero dei parlamentari, un provvedimento fortemente voluto dal Movimento Cinque Stelle. Per domani è invece prevista la votazione definitiva sul Ddl.Continua a leggere

Taglio parlamentari : il populismo del M5S al servizio della democrazia diretta : C’è una condizione imprescindibile che il Movimento cinque stelle ha imposto al Pd, al momento delle negoziazioni per la nascita del governo Conte bis. Si tratta del Taglio dei parlamentari, un pilastro programmatico che i grillini si portano dietro dai tempi dei Vaffa-day nelle piazze italiane, quando ancora erano una realtà embrionale. Oggi tutto questo potrebbe divenire realtà, dal momento che a Montecitorio inizia la discussione sul decreto ...

Il Taglio del numero dei parlamentari sta arrivando : Oggi è ricominciata la discussione, domani è previsto il voto finale: in cambio del proprio voto favorevole il PD ha preteso un po' di cose