Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 7 ottobre 2019) In questo2019 saranno di moda molti nuovidi. In particolare sono di tendenza gli hairstyle-age. Essi sono perfetti per nascondere le piccole rughe e dimostrare pertanto meno anni. Di seguito le novità a riguardo. NuovePer apparire più giovani non basta solamente un nuovo abito, ma spesso è necessario anche un nuovoo di. Anche molte celebrità passati gli anta hanno rinnovato il proprio hairstyle. La splendida cinquantenne Jennifer Lopez ha optato per il lob: la chioma in questione oltre a toglierle qualche anno le regala un look molto glamour. Invece le ex modelle Kristen McMenamy e Benedetta Barzini hanno pensato bene di allungare lee scegliere delle nuance grige o bianche: in questo caso la capigliatura deve risultare perfettamente sana e ovviamente curata. Se isono fini è meglio creare delle scalature; mentre ...

yleniamarco1 : Tagli di capelli anti-age per l'autunno-inverno: la frangia, lo shag e le chiome lunghe - unsilenzioacaso : RT @aforista_l: - Come vuole che le tagli i capelli? - In silenzio. (Sergej Dovlatov) - RobertoRenga : RT @aforista_l: - Come vuole che le tagli i capelli? - In silenzio. (Sergej Dovlatov) -