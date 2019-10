Superbike | GP Argentina 2019 | programma | orari e tv

Fonte : oasport

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Penultimo appuntamento dell’anno alle porte per il Mondiale, che si appresta a trasferirsi nelle vicinanze di San Juan per il weekend del Gran Premio d’. Il campionato riservato alle moto derivate di serie si è deciso aritmeticamente nell’ultimo round di Magny-Cours con il quinto titolo iridato conquistato da uno strepitoso Jonathan Rea sempre più nella leggenda di questa categoria. Il nord irlandese della Kawasaki è diventato il pilota più vincente della storia dellacon 5 Mondiali e lasciando da solo a quota 4 il britannico Carl Fogarty. A questo punto della stagione ci si concentra sulle singole vittorie di tappa e sulla bagarre per la terza piazza in classifica generale, con Rea che parte naturalmente favorito anche in. Il fine settimana del Gran Premio d’valevole per il Mondialesarà ...