Sudafrica-Canada | Mondiali rugby 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Fonte : oasport

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Si va verso la fine della prima fase deidi, eppure il programma della rassegna iridata ovale non accenna a diminuire i suoi ritmi. A scendere in campo domani infatti saranno, in una partita valida per la quarta giornata del Gruppo B che riguarderà da vicino anche l’Italia. Il match ha un naturale e unico favorito negli Springboks, ma è chiaro che i nordamericani non vorranno scendere in campo a Kober per recitare soltanto il ruolo delle vittime sacrificali. Andiamo quindi a scoprire il programma, l’d’inizio evedere la partita. Martedì 8 ottobre– Girone B – Quarta Giornata: Kobe Misaki Stadiumu – Kick off alle ore 12.15 italiane La partita sarà visibile in direttasul sitoworldcup.com Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

DanieleRaponi : #NuovaZelanda ???? 71-9 #Namibia ???? #NZLvNAM #NuovaZelanda ???? 14 #Sudafrica ???? 10 #Italia ???? 10 #Canada ???? 0 #Namibia… - DanieleRaponi : #Sudafrica ???? 49-3 #Italia ???? #RSAvITA #Sudafrica ???? 10 #Italia ???? 10 #NuovaZelanda ???? 9 #Namibia ???? 0 #Canada ???? 0… - foppihander : RT @fdragoni: ?? @Natalia01Mateo ?? ha scoperto che Canada Singapore Australia Spagna Gran Bretagna Svezia Finlandia Norvegia Cina C… -