Strage di Capaci | il boss Giovanni Brusca chiede i domiciliari Maria Falcone | “Ha già

(Di lunedì 7 ottobre 2019) La Cassazione, dopo aver già respinto una sua richiesta, domani deciderà se, l’uomo che innescò fisicamente la bomba che provocò ladie che strangolò il piccolo Giuseppe Di Matteo che fu poi sciolto nell’acido, può ottenere la misura degli arresti. Ildi San Giuseppe Jato, come riporta il Corriere della Sera, ha fatto ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che lo scorso 12 marzo ha respinto la sua domanda. I giudici nelle motivazioni ricordarono che il padrino ha commesso una lunga serie di omicidi ma “non ha mai chiesto perdono alle vittime”. Arrestato nel maggio del 1996,ha iniziato a collaborare due anni e gli restano ancora due anni da scontare, ma la sua istanza non può che scatenare proteste. Gli sono attribuiti 200 morti. “Fermo restando l’assoluto rispetto per le decisioni ...

