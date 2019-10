Spuntano i cartelli antiGoogle Maps | Pericoloso | non seguite le indicazioni

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Affidarsi a un navigatore quando si viaggia non è sempre una scelta giusta. Spesso si finisce in stradine impraticabili, dove è difficile destreggiarsi con l'auto. Ma come fare se non si conosce la strada per raggiungere una determinata destinazione? Googlefornisce un grande aiuto, ma non sempre propone la via giusta da percorrere. Ne sanno qualcosa i migliaia di turisti rimasti bloccati con le loro auto in qualche sentiero sterrato, scambiato dal navigatore di Mountain View per una strada transitabile. E così ecco che in Sardegnaanti-Google"Non seguire le, strada percorribile solo con 4X4", si legge su alcuni segnali pronti per essere sistemati sulle strade di Baunei, in Ogliastra, nei prossimi giorni. Come spiega il Corriere, isaranno collocati per indirizzare i vacanzieri diretti verso le spiagge di Cala Luna e Cala Goloritzè, ...

