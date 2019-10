Sport e prevenzione | al via a Roma “Tennis & Friends”

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Tutto pronto per la nona edizione di ‘Tennis; Friends – Salute eè Salute‘, uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito dellain Italia. Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico di, torna il weekend interamente dedicato alla salute, con l’obiettivo di promuovere corretti stili di vita e diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. Particolare attenzione, anche quest’anno, ai giovani: venerdì 11 ottobre, la manifestazione accoglierà le scuole di ogni ordine e grado del territorio della Regione Lazio, con attività ludico ricreative, alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla corretta alimentazione. Si potranno effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche ripartite in 104 ...

