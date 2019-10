Sparatoria Trieste | gli spari e il tentativo di fuga di Alejandro Meran | i video diffusi

Sparatoria Trieste - i pm chiederanno perizia psichiatrica per Meran. Il 29enne dominicano dimesso dall’ospedale : è in carcere : Una perizia psichiatrica per comprendere le condizioni di Alejandro Augusto Stefan Meran, l’uomo che venerdì ha ucciso due poliziotti nella questura di Trieste. È intenzionata a chiederla la procura della città giuliana che nelle prossime ore ascolterà l’agente ferito e altri testimoni della Sparatoria che nel momento in cui il dominicano ha aperto il fuoco si trovavano nell’atrio e fuori dall’ingresso di via Tor Bandena. Sono queste ...

Chef Rubio - dopo le polemiche sulla Sparatoria di Trieste crollano gli ascolti del suo programma : Le polemiche che lo hanno investito negli ultimi giorni, scatenatesi dopo i commenti sulla vicenda dei due poliziotti uccisi a Trieste, non hanno fatto bene agli ascolti del programma di Chef Rubio....

Sparatoria Trieste - Procura : serve perizia psichiatrica su Meran : La Procura intende chiedere una perizia psichiatrica su Alejandro Augusto Stefan Meran, il 29enne dominicano che venerdì 4 ottobre ha aperto il fuoco all'interno della Questura di Trieste uccidendo i due agenti della polizia Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. Lo si è appreso oggi (LA FIACCOLATA IN RICORDO - LE FORZE DELL'ORDINE OMAGGIANO I DUE POLIZIOTTI). Intanto Meran - che è indagato per il duplice omicidio - è stato dimesso ...

I poliziotti uccisi a Trieste salvarono 15enne dal suicidio 10 giorni prima della Sparatoria : Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due agenti uccisi nella sparatoria di Trieste di venerdì 4 ottobre, salvarono un 15enne da un tentativo di suicidio 10 giorni prima di morire. Lo rivela la Polizia di Stato su Facebook: "Con la semplicità di chi pensa di aver fatto solo il proprio dovere, tornarono in ufficio, contenti per quel ragazzo". Intanto, l'aggressore Alejandro Stephan Meran è stato trasferito in carcere.Continua a leggere

Sparatoria Trieste : video - dinamica e chi ha sparato - uccidendo due agenti : sparatoria Trieste: video, dinamica e chi ha sparato, uccidendo due agenti sparatoria Trieste: video, dinamica e chi ha sparato, uccidendo i due carabinieri La persona che ha sparato ben 20 colpi di arma di fuoco, uccidendo due agenti e ferendone un terzo, è Alejandro Augusto Stephan Meran. Domenicano, affetto da disturbi psichici, è stato portato in questura dopo un tentativo di rapina. La tragedia si è consumata, incredibilmente, ...

Sparatoria Trieste - “Dormite sonni tranquilli - ci siamo noi” : la questura ricorda gli agenti uccisi con un loro video sulla volante : “Dopo tanto tempo ‘i figli delle stelle’ sono tornati. siamo qui e quindi voi dormite sonni tranquilli”. A parlare – in un video – sono Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, gli agenti uccisi nella Sparatoria in questura a Trieste. Sono a bordo di una volante, sorridenti, durante un turno notturno. In sottofondo si sente l’intro dell’omonima canzone di Alan Sorrenti. Il video – diffuso oggi dalla questura ...

Trieste - Sparatoria in questura - la pm : «Era lucido - puntava gli agenti» : L’assassino è guardato a vista in ospedale. Nell’ordinanza si rileva l’assenza di riscontri oggettivi su una possibile malattia psichica dell’uomo, avanzata dalla madre

Trieste - la Sparatoria in un video. Gip : no riscontri su malattia mentale del killer : «Non ci sono riscontri sulla malattia mentale del killer». Le immagini della sparatoria avvenuta in Questura a Trieste, riprese dalle telecamere nell'atrio e all'esterno del...

Sparatoria in Questura a Trieste - il Gip : “Killer lucido - non risultano malattie mentali” : Alejandro Stephan Meran nel corso della Sparatoria all'interno della Questura di Trieste ha mostrato "lucidità" portando avanti "l'azione aggressiva". Il Gip nell'ordinanza che dispone il carcere per il ventinovenne attualmente piantonato in ospedale rileva l'assenza di riscontri oggettivi su una possibile malattia psichica.Continua a leggere

Le drammatiche immagini della Sparatoria a Trieste riprese dalle telecamere : La drammatica sparatoria nella Questura di Trieste è stata in parte ripresa dalle telecamere che si trovano nell'atrio e all'esterno del palazzo. I video mostrano "fasi estremamente concitate e al tempo stesso drammatiche", ha spiegato il questore di Trieste, Giuseppe Petronzi, sottolineando che mostrano "la capacità di risposta dell'apparato che è riuscito a rendere inerte e a fermare la persona immediatamente, scongiurando la ...

Sparatoria a Trieste - il Questore : «Poteva essere una strage». Il gip : «Il killer non risulta malato di mente» : Giuseppe Petronzi: «I filmati ripresi dalle telecamere testimoniano la capacità di reazione che ha scongiurato il peggio». L'agente ferito, operato alla mano, si trova in buone condizioni. Stazionarie le condizioni dell'autore del duplice omicidio

