Spalletti ha detto sì al Milan |   ora si tratta su contratto  e ingaggio

Milan – Giampaolo verso l’esonero : Spalletti ha detto sì ai rossoneri : Spalletti ha detto sì: il Milan cerca l’intesa economica con l’Inter, Giampaolo verso l’esonero La stagione 2019-20 del Milan non è iniziato nel modo sperato e desiderato dai tifosi e dalla società: per questo motivo, già da ieri, ai piani alti del club si è iniziato a lavorare per il futuro, puntando a migliorare la squadra, partendo dall’allentore. Va diventando sempre più concreta la possibilità ...

Milan - Luciano Spalletti ha già detto "no" : in caso di esonero - il dopo-Giampaolo resta un rebus : Il Milan è sempre più nel caos. Il tecnico Marco Giampaolo è ancora in bilico, ma pure se dovesse arrivare un'altra sconfitta nella trasferta di campionato contro il Genoa, il suo sostituto non sarebbe ancora stato trovato e questo è un problema non da poco per la società rossonera. Come ha fatto sa