Sondrio | ultraleggero contro cavi della seggiovia | pilota sbalzato fuori si slava

Sondrio - aereo ultraleggero resta appeso ai cavi della seggiovia : un ferito : Un incidente aereo si è verificato ieri, domenica 6 ottobre, a Prato Valentino, una località non molto distante da Teglio, in provincia di Sondrio. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un aereo ultraleggero partito dall'aviosuperficie di Caiolo è caduto poco dopo mezzogiorno. Le cause del sinistro non sono ancora molto chiare, e non si sa con precisione se il velivolo stesse volando troppo basso o fosse impegnato in un ...