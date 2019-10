Smart TV Philips | quale comprare

IKEA mette in piedi una divisione dedicata ai dispositivi Smart home mentre apre a Philips Hue : IKEA punta forte sui dispositivi smart home e comincia ad aprire la strada all'interconnessione con la tecnologia Philips Hue. Nel frattempo c'è persino chi ha provato a impiantare il sistema che sta dentro gli altoparlanti SYMFONISK in speaker terzi. L'articolo IKEA mette in piedi una divisione dedicata ai dispositivi smart home mentre apre a Philips Hue proviene da TuttoAndroid.