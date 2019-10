Siria | gli Usa | “Turchia si sta muovendo verso il nord Nostre truppe non saranno

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 ottobre 2019) È in un comunicato di appena dodici righe che gli Usa comunicano una scelta importantissima che potrebbe stravolgere gli esiti della guerra in, causare un nuovo conflitto con i curdi e permettere la liberazione di molti prigionieri Isis nelle carceri. Una nota che arriva dopo una telefonata tra il presidente Donald Trump e quello turco Recep Tayyip Erdogan. La Casa Bianca fa sapere che la Turchia si staildel paese, un’operazione che a molti appare come una vera e propria invasione. Nella dichiarazione della Casa Bianca non si fa menzione della questione curda, ma si precisa che lestatunitensi “non sosterranno nécoinvolte nell’operazione” e “nonpiù nelle immediate vicinanze”, cioè neldella. Non è chiaro se ciò significhi che gli Stati Uniti potrebbero ritirare i loro circa 1.000 soldati dalla ...

v_napoletano : RT @francescatotolo: La Casa Bianca ha dichiarato che la #Turchia si appresta a invadere la #Siria settentrionale, rinnovando timori per il… - valibona44 : RT @timira40349237: gli Usa lasciano il nord della Siria già evacuate Tell Abyad e numerose basi lungo il confine la Turchia si prepara ad… - timira40349237 : gli Usa lasciano il nord della Siria già evacuate Tell Abyad e numerose basi lungo il confine la Turchia si prepar… -