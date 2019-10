Silvio Berlusconi | Renata Polverini su Matteo Renzi | Cosa pensa davvero il Cav di

Matteo Salvini - Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi : "Centrodestra unito - libereremo gli italiani" : "Il centrodestra è il progetto politico nel quale si riconosce la maggioranza degli italiani, quello che governa con profitto le principali Regioni italiane e migliaia di Comuni. È l'unica coalizione con una base programmatica comune che ha ideali condivisi. Ci proponiamo di liberare gli italiani da

Silvio Berlusconi - gli azzurri al Festival delle città con Matteo Renzi e Italia Viva : A far salire la tensione tra gli alleati giallo-rossi sono le ormai frequenti frecciatine di Matteo Renzi, dal no all'aumento dell'Iva al taglio del cuneo fiscale definito "solo un pannicello caldo". Il leader di Italia Viva ha ben deciso di fregarsene dei richiami e passare la giornata al Festival

LUIGI BERLUSCONI PRESTO PAPÀ/ Federica Fumagalli incinta : 12° nipote per Silvio : LUIGI BERLUSCONI, figlio Silvio diventerà PAPÀ: la fidanzata Federica Fumagalli è incinta e, secondo il settimanale Gente, è al quinto mese di gravidanza.

Silvio Berlusconi - Salvini e Renzi - "successo tutto in un mese". La voce : li fanno fuori per via giudiziaria : C'è un'ombra su Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, ed è ancora una volta giudiziaria. Secondo un inquietante retroscena di Augusto Minzolini sul Giornale, "l'elemento più negativo dell' attuale equilibrio di governo, è che tutta la magistratura interventista dagli eredi di Magistratur

Silvio Berlusconi svuotato da Renzi. Fuoco incrociato : "La cosa interessante..." - retroscena da Italia Viva : Non vuole svuotare il M5s, ma Silvio Berlusconi. Secondo Augusto Minzolini, Matteo Renzi avrebbe ammesso con i fedelissimi di Italia Viva che la "campagna acquisti" tra i grillini andrà in stand-by, almeno fino all'approvazione della legge di bilancio. Diverso è, invece, l'orientamento sul fronte de

Nadia Toffa - spunta Silvio Berlusconi : cosa ha fatto per lei quando stava male : Tra le persone che hanno aiutato Nadia Toffa, e che dunque appariranno nel video che le Iene manderanno in onda a Natale, c'è anche Silvio Berlusconi. È stata la stessa Nadia a rivelare i dettagli del loro rapporto, lo ha fatto nel video che le Iene hanno trasmesso nei giorni scorsi. "Berlusconi io

Silvio Berlusconi : "Il Ppe apra a Renzi". Interviene Tajani : "Soltanto un lapsus" : Piccolo "lapsus". Così lo ha chiamato Antonio Tajani. Ma le parole di Silvio Berlusconi, a Bruxelles per l'audizione di Paolo Gentiloni (neo commissario Affari economici), sono state chiarissime: "Ascolteremo gli altri, vedremo anche come si svilupperanno le politiche europee. Per quanto riguarda la

LUIGI BERLUSCONI PRESTO PAPÀ/ Federica Fumagalli incinta : 12° nipote per Silvio : LUIGI BERLUSCONI, figlio Silvio diventerà PAPÀ: la fidanzata Federica Fumagalli è incinta e, secondo il settimanale Gente, è al quinto mese di gravidanza.

Otto e mezzo - Giorgia Meloni : "Le parole di Silvio Berlusconi? Pensa di aver aiutato Mussolini nel '22" : Non si trattiene Giorgia Meloni e a Silvio Berlusconi di certo non le manda a dire: "Non so cosa intenda Berlusconi quando dice di aver 'costituzionalizzato i fascisti'", attacca la leader di Fratelli d'Italia, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7: "Probabilmente Pensa di aver dato una mano

Silvio Berlusconi perde pezzi - Renata Polverini si auto-sospende da Forza Italia : verso l'addio : Dopo le divergenze con Forza Italia sulla sua proposta per introdurre lo ius culturae, Renata Polverini si è autosospesa dal partito di Silvio Berlusconi. "A questo punto ritengo di dovermi autosospendere dal gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati anche per avviare una serena riflessione su

“Grazie”. Nadia Toffa - il nobile gesto di Silvio Berlusconi : si scopre solo ora : Erano 100 iene per Nadia Toffa martedì primo ottobre. Un addio di quelli che spezza il cuore e che non spegne il ricordo ma anzi lo alimenta. Il messaggio che ha lasciato in video suona insieme come un testamento e uno sprono. C’è una storia che Nadia Toffa non aveva mai raccontato, ed quella che la lega a Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia si è prodigato per assisterla quando, a dicembre del 2017, ha avuto il grave malore dopo il ...

“1994 : L’anno zero” - il docu-drama sulla clamorosa ed improvvisa affermazione di Silvio Berlusconi al governo del Paese : Venticinque anni fa ma sembra ieri. 1994: L’anno zero è il docu-drama che ricostruisce la clamorosa ed improvvisa affermazione di Silvio Berlusconi e Forza Italia al governo del Paese. Dopo 1992: Attacco al potere e 1993: L’anno del giudizio, arriva su History (in esclusiva su Sky al canale 407) venerdì 4 e 11 ottobre alle 23:00. 1994: L’anno zero è il terzo e ultimo capitolo, diviso in due parti, della Storia d’Italia iniziata con Tangentopoli ...

Morte Squinzi : oggi momento di raccoglimento - il messaggio di Silvio Berlusconi : Morte Squinzi – Il Sassuolo ha reso noto che “questo pomeriggio alle ore 17,00 presso la Chiesa di San Giorgio, ci sara’ un momento di raccoglimento e preghiera a seguito della scomparsa del patron neroverde Giorgio Squinzi. Alla commemorazione sono invitati tutti i tifosi e gli sportivi sassolesi. Sara’ presente una delegazione del club e di calciatori e calciatrici neroverdi oltre a mister De Zerbi e a mister ...

Domenica In - Mara Venier e quella simpatia per Silvio Berlusconi : eppure - in Rai... : Quando si scrive di Mara Venier, classe 1950, lo si fa sempre pensando ad una donna solare, con un' energia pazzesca, ad una grande professionista, piena di entusiasmo e autoironia. Dopo quattro anni, l' anno scorso è tornata alla guida della sua amata Domenica In, situazione replicata anche quest'