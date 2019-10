Si rovescia barcone al Largo di Lampedusa Salvate 22 persone

Fonte : agi

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Naufragio a 6 miglia da. Sono 22 lela notte scorsa dalla Guardia costiera e dalla Guardia di finanza in un'operazione di soccorso coordinata dalla Capitaneria di Porto: a bordo dell'imbarcazione, ribaltatasi durante l'intervento per le cattive condizioni meteo e lo spostamento repentino dei migranti, viaggiavano - secondo le prime segnalazioni - in 50. Sono nove i cadaveri recuperati finora. Oltre ai due corpi rinvenuti nell'immediatezza dei soccorsi, altri sette corpi privi di vita sono stati recuperati questa mattina da due motovedette della Guardia costiera, dopo essere stati avvistati da un elicottero della Guardia costiera impegnato nell'attività di ricerca. L'attività di ricerca dei dispersi prosegue. "Questa notte è stato un disastro a. C'erano addirittura gli elicotteri con le entrate e le uscite della Guardia Costiera, Marina ...

