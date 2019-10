Si rovescia barcone al Largo di Lampedusa Almeno 13 morti

Si rovescia barcone al Largo di Lampedusa. Salvate 22 persone : Naufragio a 6 miglia da Lampedusa. Sono 22 le persone Salvate la notte scorsa dalla Guardia costiera e dalla Guardia di finanza in un'operazione di soccorso coordinata dalla Capitaneria di Porto: a bordo dell'imbarcazione, ribaltatasi durante l'intervento per le cattive condizioni meteo e lo spostamento repentino dei migranti, viaggiavano - secondo le prime segnalazioni - in 50. Sono nove i cadaveri recuperati finora. Oltre ai due corpi ...

Sbarcati 80 migranti in poche ore a Lampedusa. Alarm Phone : "Barcone rovesciato soccorso dai libici" : Dopo giorni in mare e la paura di una nuova strage nel Mediterraneo, la barca che si era rovesciata il 28 settembre a largo della Libia, con a bordo 56 persone, è stata soccorsa dalla Guardia costiera di Tripoli. Lo fa sapere Alarm Phone che ha seguito passo passo la tragedia delle persone a bordo, riportando su Twitter le loro disperate richieste di aiuto. “Dopo 80h a mare e omissione di soccorso da parte dell’Europa, ...

Migranti - 180 sbarcati a Lampedusa. Nessuna notizia del barcone rovesciato al largo della Libia : Raffica di arrivi in poche ore sull'isola. Potrebbero esserci decine di vittime nel naufragio fuori Misurata: nessuno è infatti arrivato nei porti libici. Sbarcate invece sulle coste africane le 70 persone che chiedevano aiuto da tre giorni

Migranti - barcone con 5o persone a bordo si rovescia al largo della Libia : Un'imbarcazione che trasportava oltre 50 persone si è capovolta al largo delle coste della Libia. Lo ha reso noto l'Unhcr, aggiungendo che i soccorritori sono in arrivo. «Le...

