Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Milano, 7 ott. (AdnKronos) – Migliori punteggi nei, voti più alti epiù motivati se l’insegnante èin classe e collaborativo con i colleghi. è quanto emerso dal progetto di ricerca OpenTeQ (Opening the black box of Teacher Quality) dell’Università di Milano-Bicocca e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, volto a indagare quanto le competenze relazionali degli insegnanti siano un fattore alla base della qualità dell’insegnamento e se sia possibile accrescerle attraverso iniziative di formazione. La ricerca, basata su una sperimentazione controllata, ha coinvolto 198 scuole secondarie di primo grado, distribuite in 11 province italiane e, già nel primo anno, circa 3mila insegnanti, prevalentemente di italiano e matematica. A loro è stato consegnato un libretto contenente moltissimi suggerimenti pratici ‘ resi in ...

giuseppe_galise : RT @Adnkronos: Se l'insegnante è empatico gli alunni sono più bravi nei test #Invalsi - Adnkronos : Se l'insegnante è empatico gli alunni sono più bravi nei test #Invalsi - zazoomnews : Scuola: se l’insegnante è empatico gli alunni sono più bravi nei test Invalsi - #Scuola: #l’insegnante #empatico -