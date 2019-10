Se il taglio dei parlamentari verrà approvato | che succede dopo?

Ecco perché il Pd ha cambiato idea sul taglio dei parlamentari : Pubblichiamo l'intervento del deputato del Partito democratico Stefano Ceccanti durante la discussione alla Camera sulle linee generali della proposta di legge costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari. A noi del gruppo del Pd, come al gruppo Italia Viva e come al gruppo di Leu

L'8 ottobre il Parlamento vota il Taglio dei parlamentari. In discussione la legge costituzionale che prevede il Taglio da 945 a 600 dei parlamentari. È l'ultimo passaggio della riforma firmata da Fraccaro (M5s) e la vigilia dice che otterrà una larga maggioranza, più ampia di quella su cui può contare la nuova maggioranza politica che sorregge il governo Conte 2. Taglio dei parlamentari, chi vota e come Trattandosi di riforma costituzionale

Un patto a quattro sulle riforme per dare il via libera al taglio dei parlamentari. Si tratta di una serie di "clausole di salvaguardia" che il centrosinistra pretende dai 5 stelle per attenuare l'impatto della riduzione di deputati e senatori. Ed è questa una condizione dirimente anche perché, spiegano dal Nazareno, "noi voteremo una riforma in bianco che non ci piace, una riforma che non abbiamo votato.

In un'intervista al Corriere della Sera si dice "addolorato" il costituzionalista Massimo Luciani, perché la prima cosa che colpisce nell'operazione taglio dei parlamentari "è l'assenza di qualsivoglia analisi di impatto di questa riforma". Ovverosia, prosegui il costituzionalista, "il risparmio mi sembra risibile rispetto alla posta in gioco" mentre "l'annunciata maggiore efficienza delle Camere non poggia su alcun elemento probatorio".

Al via nell'Aula della Camera la discussione generale sul ddl costituzionale per il taglio dei parlamentari. Per il relatore Giuseppe Brescia (M5s) si tratta della "più attesa e promessa degli ultimi decenni, scelta obbligata per restituire credibilità alle Istituzioni". Sono sedici i deputati che si sono iscritti a parlare nel dibattito, oltre al relatore ed al rappresentante del governo: nessuno di loro è

Il taglio del numero dei parlamentari sta arrivando : Oggi è ricominciata la discussione, domani è previsto il voto finale: in cambio del proprio voto favorevole il PD ha preteso un po' di cose

Lunedì 7 ottobre 2019 è il giorno del voto finale sul Taglio dei parlamentari. Una legge a cui il MoVimento 5 Stelle tiene moltissimo e dunque il suo leader, Luigi Di Maio, non poteva non parlarne alla vigilia. Oggi, intervistato dai giornalisti, ha detto:"Per il Taglio dei parlamentari non mi aspetto solo un voto di maggioranza, ma un voto trasversale del Parlamento. Leggo di alcune forze politiche che vorrebbero assentarsi,

Sarà messo nero su bianco al massimo entro martedì il documento di maggioranza sulle riforme che faranno da contrappeso al taglio dei parlamentari, con tanto di impegni concreti e precisi sui singoli interventi e scandito da un timing concordato, che si svilupperà attraverso tre step: entro il mese di ottobre, gli emendamenti da presentare al ddl costituzionale sul voto ai 18enni per l'elezione del Senato, all'esame di palazzo Madama.

Oggi i capigruppo dei partiti del centrodestra si sono riuniti a Montecitorio per concordare la linea da tenere sul Def e la legge di bilancio, ma anche sulle riforme che Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia stanno cercando di percorre insieme con una strada unitaria.Ieri Forza Italia in commissione Affari costituzionali ha votato contro la riforma portata avanti dai 5 Stelle. Ma la decisione non era stata concordata, da qui il dibattito

Dopo il taglio dei parlamentari il vincolo di mandato : basta amputare la Costituzione : La Carta, sia pure ammaccata ma viva, può tirare un sospiro di sollievo? Macché: il peggio deve ancora venire. E arriverà con l’introduzione del vincolo di mandato. In soccorso, per questo obiettivo, le truppe dei Fratelli di Italia

Non solo cede su una riforma targata M5S, il Taglio dei parlamentari, che non ha condiviso nelle prime tre letture e che fino a poco tempo fa veniva definita una misura che avrebbe danneggiato la Costituzione. Ma a pochi giorni dal via libera definitivo della riduzione di deputati e senatori, il gruppo parlamentare del Pd, riunito nella Sala Berlinguer di Montecitorio, si autoflagella perché ad oggi non ha ancora un'idea di quale

In Italia Lunedì in aula la riforma sul taglio dei parlamentari. La commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato il testo del ddl per ridurre il numero di deputati e senatori. E' stato votato anche il mandato al relatore Giuseppe Brescia, già presidente della commissione.

La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore Giuseppe Brescia (M5s) a riferire in aula sulla legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari. Lunedì il provvedimento andrà in aula. Si tratta dell'ultimo passaggio prima dell'approvazione definitiva.

Via libera della commissione Camera al taglio dei parlamentari : Via libera della commissione Affari costituzionali della Camera alla riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari.