Scuola | futuro ed educazione internazionale

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Roma – Lo scambiocome esperienza di crescita ma anche come plus per una carriera lavorativa futura. Trascorrere un trimestre, un semestre o un intero anno in una High School all’estero è un’esperienza che sempre più ragazzi italiani scelgono di vivere. Si stima che in Italia siano oltre 10.000 ogni anno i ragazzi che scelgono lo scambioal quarto anno delle superiori. Con circa 1500 partenze all’anno il Lazio è la terza regione in Italia dopo Lombardia e Piemonte. Ma quale paese e qualescegliere? Su quale lingua puntare? Sono domande importanti per rispondere alle quali YouAbroad, leader italiano del settore e da oltre 10 anni punto di riferimento per tanti ragazzi che optano per questa possibilità, ha organizzato una manifestazione di respirovolta a far conoscere, a tutti gli studenti delle scuole superiori e alla loro ...

