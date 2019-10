Scossa di terremoto avvertita in Calabria | epicentro a Caraffa di Catanzaro | scuole

Calabria : intensa Scossa di terremoto tra Catanzaro e Lamezia Terme - dati INGV : Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata avvertita su gran parte della Calabria centrale oggi 7 ottobre 2019, precisamente alle 08.11.? Stando ai dati provenienti dai sismografi...

Terremoto Napoli - Scossa di magnitudo 2.2 nella zona dei Campi Flegrei : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.2 è stata registrata nella zona dei Campi Flegrei. E’ stata avvertita a Pozzuoli, ma anche, come scrive il Mattino, in quartieri di Napoli come Fuorigrotta e Bagnoli. La scossa, secondo quanto rilevato dall’Ingv, si è verificata poco dopo le ore 7 a una profondità di 2 km. L'articolo Terremoto Napoli, scossa di magnitudo 2.2 nella zona dei Campi Flegrei proviene da Il Fatto Quotidiano.

Terremoto Sicilia : Scossa in provincia di Messina [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto si è verificata poco fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo 2.8, è avvenuta alle 20.16. L’epicentro è stato localizzato a Librizzi, in provincia di Messina, mentre l’ipocentro a soli 9.9 Km di profondità. L'articolo Terremoto Sicilia: scossa in provincia di Messina [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Bosnia : Scossa magnitudo 3 nel nord : Una scossa di Terremoto magnitudo 3 è stata registrata nella notte, alle 01:52 ora italiana, nel nordest della Bosnia-Erzegovina. L’epicentro del sisma è stato localizzato a 5 km est da Mramor a una profondità di circa 10 km (dati EMSC). Non sono stati segnalati danni. L'articolo Terremoto in Bosnia: scossa magnitudo 3 nel nord sembra essere il primo su Meteo Web.

Forte Scossa di terremoto tra Grecia e Turchia [LIVE] : Un terremoto magnitudo mb 5.0 si è verificato nell’area del Dodecaneso (Grecia) alle 06:44:56 ora italiana (07:44:56 ora locale) ad una profondità di 14 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Seguiranno aggiornamenti. L'articolo Forte scossa di terremoto tra Grecia e Turchia [LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Calabria : Scossa avvertita in provincia di Cosenza [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una scossa di Terremoto è stata avvertita poco fa in provincia di Cosenza. La scossa, di pochi minuti fa, è stata distintamente avvertita dalla popolazione di Bisognano e dei paesi limitrofi. Alle 19:33 era stata registrata una scossa di magnitudo 1.4 con epicentro ad Acri, in provincia di Cosenza ed ipocentro a 15.8 Km di profondità Seguiranno aggiornamenti live. L'articolo Terremoto Calabria: scossa avvertita in provincia di Cosenza ...

Terremoto di 3.7 avvertito a Trieste - Scossa al confine tra Slovenia e Croazia : Terremoto, scossa intensa dopo la mezzanotte al confine tra la Slovenia e la Croazia, L'istituto nazionale di vulcanologia ha rilevato una magnitudo di 3.7 alle 0.24 a profondità di soli 7...

