Scontro nella galleria I Pianacci | nell' incidente ferite 3 persone

Cosenza - Scontro frontale tra due auto nella notte : muoiono 4 ragazzi - due feriti gravi : Quattro giovani sono morti, mentre altri due sono gravemente feriti dopo un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica sulla statale 107 Silana Crotonese, all’altezza del bivio per Rende, nella frazione di Saporito, in provincia di Cosenza. Tra le cause che hanno portato allo scontro frontale tra i due mezzi, le autorità ipotizzano possa esserci l’asfalto scivoloso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando ...

Def - l'ultimo Scontro nella notte sull'Iva. E Conte avverte : «Basta giochini» : Il Consiglio dei ministri è filato liscio. Neppure «un bisticcio, solo pochi minuti per limare dettagli e la correzione di qualche errore formale e dimenticanza», raccontano...

Scontro tra auto e furgone - ferito gravemente 19enne di Pianella : Pescara - Un ragazzo di 19 anni di Pianella è rimasto ferito in modo grave la notte scorsa in un incidente stradale accaduto nel paese di residenza dove il giovane, che era alla guida di un'auto, si è scontrato con un furgone. A causa dello schianto il 19enne è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato liberato dai vigili del fuoco, prima di essere soccorso dai sanitari e trasferito in codice rosso e in stato di coma ...

Bari - viale delle Regioni - terribile Scontro nella tarda sera tra due moto - tre feriti - uno trasportato in codice rosso : Pochi minuti fa si è verificato un gravissimo incidente al quartiere San Paolo tra due moto. L’incidente è avvenuto in viale delle Regioni, come documentato da un video fatto girare su Facebook. Sembra che lo scontro si sia verificato in seguito a un’errata manovra di uno dei due motociclisti. Uno in particolare sembra abbia tagliato la strada all’altro. I feriti sono tre due trasportati in codice giallo e uno invece è grave è stato ...

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi - nuovo Scontro : "Mi ha augurato la morte" - "Ma devi farti curare!" : Francesco Chiofalo, ex partecipante di Temptation Island, e la sua ex fidanzata, Antonella Fiordelisi, stanno continuando a dirsene di ogni, attraverso, ovviamente, i social network.Tutti i tentativi dell'ex fidanzato di Selvaggia Roma di ricucire i rapporti con la sexy-schermitrice, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, non sono andati a buon fine e, tramite Instagram Stories, Francesco ha anche svelato nei dettagli come si sarebbe ...

Drammatico incidente : Dina - 38 anni - muore in uno Scontro frontale. “Stava andando a lavoro”. Tragedia nella provincia italiana : Si è consumato a Taranto, l’ultimo terribile incidente mortale. Una donna di 38 anni ha perso la vita dopo essere rimasta coinvolta in un terribile schianto frontale mentre era al volante della sua auto. Il dramma si è consumo nella prima mattinata di lunedì 2 agosto, all’altezza dell’ingresso della Palude La Vela, lungo la cosiddetta strada Circumarpiccolo, l’arteria strale che circonda i due seni del Mar Piccolo di Taranto. Erano poco prima ...