Samsung sta già testando la fotocamera dei Samsung Galaxy S11

Assai deludente la modalità ad alte prestazioni per Samsung Galaxy S10 e Note 10 : gli ultimi test : Sta sollevando non poche polemiche in questi giorni la vicenda relativa alla modalità ad alte prestazioni per top di gamma come i vari Samsung Galaxy S10 e Note 10. Con il primo device, più in particolare, nei giorni scorsi abbiamo osservato come siano stati pianificati alcuni progetti molto interessanti tramite gli aggiornamenti in programma (ne abbiamo parlato qui), ma evidentemente non ci sono grosse prospettive sulle feature che vogliamo ...

Nuova minaccia per device Samsung - Huawei e Xiaomi : lista modelli in pericolo dal 4 ottobre : Arriva ancora una volta una pericolosa minaccia per gli utenti in possesso di diversi smartphone Samsung, Huawei e Xiaomi. Giusto per citare i brand più popolari tra quelli coinvolti nella notizia che sta prendendo piede oggi 4 ottobre. Dopo avervi segnalato alcune applicazioni dannose da rimuovere nel più breve possibile dal vostro device, come probabilmente ricorderete tramite l'apposito articolo, questo venerdì occorre concentrarsi su ...

Samsung dovrà rimborsare 10 dollari a chiunque abbia acquistato un Galaxy S4 : Pagare 10 dollari a ogni persona che abbia acquistato un Samsung Galaxy S4, questo è il prezzo che il colosso sudcoreano deve pagare per un giochetto che non è andato giù a molti. Alla base c’è una causa legale datata 2014 e diretta contro Samsung che, secondo quanto emerso, avrebbe truccato a suo tempo i test di benchmark sui Galaxy S4. In soldoni è stato scoperto un codice aggiuntivo che su tali smartphone entrava in esecuzione soltanto nel ...

Samsung in prima fila contro il cancro al seno grazie a questa serie di temi : Una corretta prevenzione è il primo passo per scongiurare la proliferazione di malattie e, soprattutto, di bloccarle in tempo. Il trattamento di patologie come il tumore richiede uno sforzo economico immenso, a partire dal miglioramento delle cure e alla messa a punto di nuove tecniche per la diagnosi precoce. Samsung si muove al fianco di chi combatte questa malattia e lo fa attraverso l’attivazione di un canale di vendita di alcuni temi ...

Video slow-mo in reverse su smartphone Samsung? Basta giusto qualche tap : L’arrivo dei Video in formato slow-mo (o slow motion per i puristi) ci ha permesso di catturare scene divertenti a velocità estremamente ridotte. Questa funzione è ovviamente disponibile negli ultimi smartphone Samsung di serie Galaxy (S10, S10+, Note 10, Note 10+) ed i più economici afferenti alla gamma A (A50, A7, A9). In definitiva si può dire che, tranne qualche escluso, la maggior parte degli smartphone Samsung degli ultimi anni ...

Non brillante il Q3 2019 di Samsung : flessione in vista : Il Q3 2019 potrebbe non sorridere particolarmente a Samsung: stando a quanto riportato da 'SamMobile', alcuni analisti asiatici si trovano tutti d'accordo nell'affermarlo (le previsioni sono state raccolte ed analizzate dalla società locale FnGuide all'interno di un report che ha anticipato di pochi giorni la pubblicazione ufficiale). Non era andata meglio nel Q2 2019, periodo nel quale il profitto operativo era sceso già del 56%. Ci duole dire ...

Inarrestabile e attuale Samsung Galaxy S7 : segnalato l’aggiornamento di settembre 2019 all’estero : Arrivano nuovamente indicazioni interessanti per i tanti utenti che anche qui in Italia sono ancora in possesso di un Samsung Galaxy S7 o di un Galaxy S7 Edge. Nonostante quest'ultimo ancora non si sia unito alla festa, è importante concentrarsi su alcune notizie emerse oggi 26 settembre sulle varianti che hanno iniziato a ricevere proprio la patch di settembre in giro per il mondo. Notizia che dà continuità a quanto riportato durante lo ...

Samsung non sta pensando solo ai suoi dispositivi di punta per l'aggiornamento di Android 10. Anche la gamma Galaxy S9 è già in fase di test con un firmware basato sull'ultima versione del sistema operativo, inoltre il colosso sudcoreano potrebbe avere in cantiere uno smartphone Galaxy Note più economico di fascia medio alta.

acquistando Samsung Galaxy Fold entro il 31 dicembre 2019 si avrà diritto ad una sostituzione dello schermo a soli 149 dollari.

Un nuovo brevetto dimostra che Samsung ha preso in considerazione la possibilità di realizzare uno smartphone dotato di doppio display.

Il momento dell'esordio ufficiale sul mercato del Samsung Galaxy Fold è finalmente arrivato e il primo smartphone del colosso coreano si mostra in un video hands-on

Quanto vale l’usato Galaxy per chi vuole acquistare un Samsung Galaxy S10 : TIM aggiorna le quote : Ci sono alcune informazioni interessanti da prendere in considerazione oggi 14 settembre per tutti coloro che stanno pensando di acquistare un Samsung Galaxy S10. Magari dando indietro il proprio Galaxy ed ottenendo una valutazione dell'usato che automaticamente darà diritto a ricevere una sorta di buono sconto grazie a TIM. Dopo aver portato alla vostra attenzione le mosse dell'operatore con il Samsung Galaxy Note 10 nel medesimo contesto a ...

TIM ha aggiornato le valutazioni nell'ambito dell'iniziativa TIM Supervaluta per chi vuole acquistare un modello della serie Samsung Galaxy S10

C'era una volta quando gli smartphone di Samsung, o i tablet, presentavano una funzionalità nota come Video Assistant. Un paio di mesi fa questa funzione venne eliminata senza troppe spiegazioni per poi ricomparire nella beta più recente di Samsung Internet Browser rilasciata dal colosso sudcoreano. La funzione in sé era molto popolare quindi la sua […]