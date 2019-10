Sampdoria | la cordata di Gianluca Vialli si ritira dalla trattativa con Massimo Ferrero

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Salta tutto perché viene considerata “eccessiva la richiesta economica dell’attuale proprietà”. Ladi investitori guidata dasiconper l’acquisto della. È lo stesso CalcioInvest, il gruppo guidato dall’ex bandiera blucerchiata, a comunicarlo in una nota. “Al termine di un lungo e attento processo di due diligence, svolto con entusiasmo e professionalità – si legge nel comunicato pubblicato su Il Secolo XIX – CalcioInvest ha valutato eccessiva la richiesta economica dell’attuale proprietà, considerandola nettamente superiore ai valori di mercato, anche in considerazione degli importanti investimenti che CalcioInvest ritiene necessari per riportare il club a livelli di competitività all’altezza della sua tradizione”. Per la cessione della, l’attuale patron...

