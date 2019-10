Fonte : gossipetv

(Di lunedì 7 ottobre 2019)a Vieni da me racconta il primo incontro colha finalmente rotto il silenzio sul suoamore, il chirurgo esteticoRusso. In realtà la ballerina di Ballando con le Stelle pubblica da mesi su Instagram foto e video colma solo ora ha trovato … L'articoloper ladelproviene da Gossip e Tv.

Davide85272826 : @caterinabalivo @samanta_togni @PatriziaPelle17 @CifolaF Ma non li scoppiate quei palloncini? ???? - carmenFashionCr : Samanta Togni parla per la prima volta del nuovo fidanzato Mario - fateibraviazio1 : RT @caterinabalivo: Altro che le Spice Girl ????@samanta_togni @PatriziaPelle17 @CifolaF #MatildeBrandi ?? Seguiteci e commentate in diretta… -