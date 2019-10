Sale l' allarme nel governo dopo l' affondo di Renzi sui Servizi segreti

Fonte : agi

(Di lunedì 7 ottobre 2019) L'disul 'Russiagate' è un ulteriore campanello d'nel. L'ex premier invita il presidente del Consiglio, Conte, a chiarire sui contatti tra gli 007 italiani e il ministro Usa della Giustizia Barr e soprattutto a cedere la delega sui. Nessuna replica di palazzo Chigi ma la mossa del senatore di Firenze, spiegano nell'esecutivo, viene considerata una provocazione, un tentativo di minare l'immagine del premier. La tensione è sempre più alta, con il Pd in primis che non accetta i continui distinguo del leader di Italia Viva. Basta con gli ultimatum, l'alt di Orlando che accosta il Papeete - è dallo stabilimento balneare di Milano Marittima che partirono gli attacchi di Salvini a Conte - alla kermesse della Leopolda. "Non ho fatto alcun paragone", precisa il vice segretario Pd. "Lo vedo troppo agitato", replicache poi ...

