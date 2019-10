Sabbione come Quagliarella | il gol da centrocampo è da antologia VIDEO

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 7 ottobre 2019) La rinascita del Bari. L’ultima giornata del campionato di Serie C ha portato importanti indicazioni, i biancorossi si rilanciano in classifica dopo un avvio da dimenticare, netto successo davanti al pubblico amico contro la Cavese grazie alle reti messe a segno da Di Cesare, Antenucci, Costa e…per un 4-0 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Proprio quest’ultimo è stato protagonista di una rete davvero incredibile dache ha sorpreso il portiere avversario, una prodezza che in poco tempo ha fatto il giro del web. Un tiro ‘alla‘ o ‘alla Mascara‘ che ha fatto impazzire il pubblico presente allo stadio, la cura Vivarini comincia a dare i suoi frutti. In basso ecco ilcon la prodezza di. L'articolo: il gol daè da...

