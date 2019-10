Russiagate | l' incontro top secret tra l' intelligence italiana e il ministro americano Barr

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 8 ottobre 2019) Perennemente tra due fuochi, sempre tirato in ballo tanto dal capo politico del neo partito Italia Viva, Matteo Renzi, quanto dal leader del Carroccio, Matteo Salvini, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte non sta attraversando delle ore facili e serene. Non da ultimo viene ad aggiungersi la questione, diventata una faccenda politica finita in un tunnel di polemiche e contestazioni. L'appuntamento del 9 ottobre Prevista nella giornata del 9 ottobre prossimo la prima riunione del Copasir, il comitato bicamerale di controllo sui servizi segreti, convocata per il eleggere il presidente successore del democratico Lorenzo Guerini, che attualmente ricopre il ruolo didella Difesa nell'esecutivo a guida Partito Democratico-Movimento Cinque Stelle. Una riunione che anticipa l'audizione di Giuseppe Conte, il quale a riguardo si è già pronunciato. Quando si parla di ...

