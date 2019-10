Rugby | Mondiali 2019 | l’Italia verso la sfida impossibile alla Nuova Zelanda Conferme

Rugby - Mondiali 2019 : Italia-Nuova Zelanda. Programma - orari e tv : Vittorie contro Namibia e Canada, sconfitta contro il Sudafrica: tutto secondo pronostico finora per l’Italia nella Coppa del Mondo di Rugby, che ha visto gli azzurri staccare il pass per la rassegna iridata del 2023. Ora serve una degna chiusura nella partita più complessa della Pool B, contro la Nuova Zelanda: al City of Toyota Stadium di Toyota City, sabato 12 ottobre, alle ore 6.45 italiane, gli uomini di Conor O’Shea ...

Mondiali Rugby 2019 – Che botta per l’Italia - Lovotti e Quaglio squalificati per tre settimane : I due giocatori azzurri sono stati squalificati per tre settimane dalla Commissione Disciplinare e salteranno l’ultimo match del girone contro la Nuova Zelanda La Commissione Disciplinare di World Rugby ha imposto una sanzione di tre settimane di squalifica ai due piloni azzurri, Andrea Lovotti e Nicola Quaglio, coinvolti nel placcaggio pericoloso a gioco fermo a Vermeulen all’inizio del secondo tempo di Italia-Sudafrica giocato ...

Rugby - Mondiali 2019 : Francia-Tonga 23-21 - i Bleus conquistano i quarti : La Francia ama complicarsi la vita in questa Rugby World Cup. Una vittoria di misura con l’Argentina, un successo che si concretizza solo nell’ultimo quarto d’ora con gli USA e, oggi, una sfida con Tonga che sembrava veloce da archiviare, ma due mete a cavallo dell’intervallo rendono la strada più ardua per i Bleus. L’indisciplina, però, punisce Tonga e la Francia vince e conquista i quarti di finale. Parte subito ...

Rugby - Mondiali 2019 : Andrea Lovotti e Nicola Quaglio squalificati per tre settimane : Tre settimane di squalifica per per Andrea Lovotti e Nicola Quaglio, protagonisti del placcaggio costato il rosso al primo durante il match valido per la Coppa del Mondo di Rugby contro il Sudafrica: entrambi salteranno la partita con la Nuova Zelanda e, in caso di eliminazione, le due giornate seguenti del Pro14. Questa la decisione della commissione disciplinare: “Il pilone italiano Andrea Lovotti ha ricevuto un cartellino rosso in ...

Rugby - Mondiali 2019 : Nuova Zelanda-Namibia 71-9 - gli All Blacks dilagano nella ripresa : Vince la Nuova Zelanda, e contro la Namibia non è certo una notizia, ma vince dopo aver avuto bisogno di un tempo intero per scrollarsi di dosso gli avversari, e questa è una notizia. Distratti, fallosi, imprecisi, gli All Blacks si sono ritrovati alla mezz’ora con un uomo in meno e in vantaggio di un solo punto. Poi le mete di Ta’avao e Smith hanno chiuso il discorso prima dell’intervallo, ma certamente Steve Hansen non potrà essere ...

Rugby - Mondiali 2019 : Conor O’Shea convoca Zilocchi e Fischetti al posto di Riccioni e Ferrari : Due cambi nei 31 convocati dell’Italia in vista dell’ultima gara valida per la Coppa del Mondo di Rugby contro la Nuova Zelanda: Simone Ferrari e Marco Riccioni, usciti per infortunio contro il Sudafrica dopo pochi minuti, non saranno utilizzabili contro gli All Blacks e verranno sostituiti da Giosuè Zilocchi e Danilo Fischetti. I due atleti convocati fanno entrambi parte del roster delle Zebre, e raggiungeranno i compagni ...

Rugby - Mondiali 2019 : All Blacks e Francia - due sfide da vincere : Sarà una domenica tranquilla quella che vivremo domani in Giappone. Solo due partite in programma e di certo non due partite di cartello. In campo scenderanno due squadre che sono virtualmente ai quarti di finale e, dall’altra parte, due underdog che sino a ora non hanno convinto. Parliamo di Nuova Zelanda-Namibia e Francia-Tonga, due partite che le favorite non possono permettersi di sbagliare e dove punteranno decise al bonus ...

Rugby - Mondiali 2019 : Nuova Zelanda-Namibia. Programma - orario e tv : Domani, domenica 6 ottobre, la Coppa del Mondo di Rugby propone, tra le due sfide in Programma, quella valida per la Pool B, che alle ore 9.45 italiane, metterà di fronte Nuova Zelanda e Namibia. Gli All Blacks hanno vinto sia contro il Sudafrica che, con bonus, contro il Canada ed hanno 9 punti, mentre la Namibia ha perso nettamente sia contro l’Italia che contro il Sudafrica, restando ancora a quota 0. World Rugby e RAI hanno raggiunto ...

Rugby - Mondiali 2019 : Francia-Tonga. Programma - orario e tv : Gli appassionati di Rugby si preparano a vivere un’altra domenica piena di emozioni ai Mondiali di Giappone 2019. Una delle portate del menù ovale sarà infatti rappresentata dal match tra Francia e Tonga, valida per il Gruppo C: i transalpini andranno a caccia del terza affermazione in altrettante partite, avendo già battuto Argentina e poi USA, mentre gli isolani cercheranno di sbloccarsi, anche se non sarà facile, dopo i ko patiti per ...

Rugby - Mondiali 2019 : il calendario di domenica 6 ottobre. Programma - orari - tv e streaming : Dopo le tre partite di oggi, prosegue domani, domenica 6 ottobre, la Coppa del Mondo di Rugby. Saranno in Programma due sfide, la prima, valida per la Pool B, alle ore 6.45 italiane, sarà Nuova Zelanda-Namibia, mentre la seconda, valida per la Pool C, alle ore 9.45 italiane, sarà Francia-Tonga. World Rugby e RAI hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la diretta tv in chiaro su ...

LIVE Giappone-Samoa 6-0 Rugby - Mondiali 2019 in DIRETTA : subito due calci di punizione realizzati da Tamura! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8′ Tamura non sbaglia e Giappone avanti 6-0! 7′ Altro penalty in favore degli asiatici che cercheranno di nuovo i tre punti. 4′ Tamura sblocca il match, 3-0 per i nipponici! 3′ subito punizione per il Giappone che andrà per i pali. 1′ PARTITI! Cominciato il match tra Giappone e Samoa. 12:25 Immagini dagli spalti The atmosphere is building in #RWCCityofToyota ...

LIVE Inghilterra-Argentina 32-10 - Mondiali Rugby 2019 in DIRETTA : Nowell entra e va in meta! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 76′ CONVERSIONE FARRELL! L’ovale colpisce il palo ed entra. Inghilterra-Argentina 32-10. 74′ META Nowell! Grande azione degli inglesi, Nowell rompe il placcaggio e va in meta! Inghilterra-Argentina 30-10. 72′ CONVERSIONE BOFFELLI! Inghilterra-Argentina 25-10. 71′ META MORONI! Azione d’orgoglio dei Pumas, con Moroni che trova il buco e schiaccia in mezzo ai ...

Mondiali Rugby 2019 – Zanni ammette : “il cartellino rosso ci ha tagliato le gambe - ma non vogliamo alibi” : Il giocatore azzurro ha parlato dopo la sconfitta subita dall’Italia nel match contro il Sudafrica Giornata di recupero tra palestra, piscina e sedute di fisioterapia per la Nazionale Italiana Rugby dopo aver giocato la terza partita del Girone B alla Rugby World Cup contro il Sudafrica nella serata di ieri all’Ecopa Stadium di Shizuoka, incontro vinto dalla squadra allenata da Erasmus per 49-3. Match molto fisico dove gli Azzurri ...

LIVE Inghilterra-Argentina 25-3 - Mondiali Rugby 2019 in DIRETTA : Farrell fa pace con la piazzola nella ripresa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54′ PIAZZATO Farrell! Comoda posizione per Farrell, che non sbaglia. Inghilterra-Argentina 25-3. 53′ Fuorigioco argentino, punizione per l’Inghilterra. 50′ Recupera l’ovale l’Inghilterra, che riprende a spingere. 47′ CONVERSIONE Farrell! Inghilterra-Argentina 22-3. 45′ META FORD! Attacco inglese di otto fasi, Ford schiaccia per il punto di bonus ...