ROSY ABATE 2 | finale rimontato | i fan non vogliono che Rosy muoia!

ROSY ABATE 2 - Valsecchi : "Bombardati da mail - sto rimontando il finale" : Il fascino di un personaggio come quello di Rosy Abate sembra essere intramontabile. Almeno questo sembrano dimostrare le reazioni del pubblico che ha premiato anche la seconda stagione della serie tv della Taodue: gli ascolti dei primi quattro episodi sono cresciuti fino ad arrivare, venerdì scorso, al sostanziale pareggio con Tale e Quale Show.Che l'ultima puntata della fiction con Giulia Michelini segni il sorpasso definitivo sul programma di ...

La morte di ROSY ABATE - la rivolta dei fan fa rimettere mano al montaggio : Rosy Abate muore? Forse sì, forse no. Da quando si è sparsa la voce che la regina di Palermo, interpretata da Giulia Michelini, potrebbe morire nell’ultima puntata della seconda stagione a lei dedicata e in programma per venerdì 11 ottobre su Canale 5, i fan si sono mobilitati per chiedere che la storia non si chiuda in questo modo. D’altronde il promo vede Rosy colpita da un proiettile sparato presumibilmente dal nemico Antonio ...

ROSY ABATE - mail bombing contro Taodue per salvare il personaggio. Pietro Valsecchi : “Stiamo rimontando il finale dell’ultima puntata” : “Stiamo rilavorando al montaggio dell’ultima puntata di Rosy Abate, ma per favore ora non inondatemi più di messaggi”. Così Pietro Valsecchi, produttore della seconda stagione di “Rosy Abate”, la fiction campione d’ascolti su Canale 5, risponde alle migliaia di fan che stanno bombardando di mail le caselle di posta della Taodue, la casa di produzione della serie. “Appena si è sparsa la voce che l’ultima puntata che sarà ...

