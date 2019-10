Rosa Perrotta | Chi mi vuole deve accettarmi prima come madre | poi come

Gossip UeD - Rosa Perrotta gela i fan sul matrimonio : la confessione : Rosa Perrotta di Uomini e Donne sul matrimonio svela: “Mio figlio è la priorità” Adesso che Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati genitori, un po’ tutti i fan, inutile nascondersi dietro a un dito, si aspettato l’annuncio del loro matrimonio. Ma a tal proposito ecco arrivare la doccia gelata che nessuno si sarebbe mai aspettato. Il motivo? L’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne, in ...

Domenica Live Rosa Perrotta replica agli haters dopo l’attacco su social : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono stati ospiti insieme al loro bimbo a “Domenica Live”, la Perrotta ha raccontato di come il bimbo sia arrivato in modo quasi improvviso nella loro vita, ribadisce di aver avuto un parto difficile: «Dodo sarebbe dovuto nascere una settimana dopo quella in cui nato, ma dopo la visita di controllo il medico ha notato che stava diminuendo il liquido e per evitare che andasse in sofferenza hanno deciso di ...

Uomini e Donne : Rosa Perrotta racconta un retroscena su Pietro : Rosa Perrotta di Uomini e Donne su Pietro svela: “Mi ha confidato di aver pianto” Rosa Perrotta è stata ospite ieri pomeriggio a Domenica Live per presentare il suo bambino Domenico. Insieme a lei, ovviamente, l’inseparabile compagno e futuro marito Pietro Tartaglione. E porprio su quest’ultimo l’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne ha fatto une commovente confessione al settimanale Ora: “Mi ha ...

Rosa Perrotta sotto accusa per il figlio - lei si difende : lo sfogo : Rosa Perrotta presenta il figlio Dodo in televisione e parla delle critiche che riceve sui social network Rosa Perrotta e Pietro hanno presentato il figlio Dodo a Domenica Live, da Barbara d’Urso. In pochi forse non hanno pensato che ci sarebbe stata questa presentazione del piccolo Domenico Tartaglione in televisione, anche perché i genitori si […] L'articolo Rosa Perrotta sotto accusa per il figlio, lei si difende: lo sfogo ...

Rosa Perrotta : Barbara d’Urso le fa una proposta a Domenica Live : Domenica Live: Rosa Perrotta riceve una proposta da Barbara d’Urso Rosa Perrotta non si sarebbe mai aspettata di ricevere una proposta da Barbara d’Urso durante la sua ospitata negli studi di Domenica Live. La bella presentatrice partenopea ha chiesto alla sua ospite se avesse piacere a prendere parte al nuovo torno di Domenica ALive. La sfida, come i fedeli fan di Barbara d’Urso ricorderanno bene, consiste nel vedere i volti ...

Rosa Perrotta contro gli haters a Domenica Live : "Dodo frutto di un amore - perché nasconderlo?!" (video) : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, a due mesi dalla nascita del piccolo Dodo, hanno raccontato, oggi, 29 settembre 2019, a 'Domenica Live', come è cambiata la vita da quando sono diventati genitori:prosegui la letturaRosa Perrotta contro gli haters a Domenica Live: "Dodo frutto di un amore, perché nasconderlo?!" (video) pubblicato su Gossipblog.it 29 settembre 2019 18:29.

Gossip Uomini e Donne : Rosa Perrotta mamma bis? Il desiderio : Rosa Perrotta di Uomini e Donne vuole un altro figlio: l’ultima confessione Rosa Perrotta è diventata mamma la scorsa Estate. Difatti la giovane ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne ha dato alla vita il piccolo Domenico, frutto del suo amore con Pietro Tartaglione. Proprio con quest’ultimo sembra si sposerà a fine anno. Tuttavia la donna, oltre a pensare alle nozze, non ha nascosto al settimanale Nuovo di nutrire un altro ...

Uomini e Donne - Rosa Perrotta sorpresa dalla d’Urso : “E’ stata carina” : Rosa Perrotta di UeD: ecco il messaggio che le ha mandato la d’Urso dopo il parto Rosa Perrotta ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Vero. E in questa occasione ha parlato ovviamente del parto, del bambino e della vita di coppia con Pietro Tartaglione. Ma non è finita qua perchè ad un certo punto l’ex tronista di Uomini e Donne ha confessato di aver ricevuto un bellissimo messaggio ...

Rosa Perrotta confessa le difficoltà dopo il parto : “Ho avuto un crollo” : Rosa Perrotta non si nasconde e racconta le difficoltà affrontate durante e dopo il parto. L’ex tronista di Uomini e Donne è diventata da poco mamma del piccolo Domenico. Il bambino, nato dall’amore per Pietro Tartaglione, conosciuto nel programma di Maria De Filippi, è venuto alla luce alla 41esima settimana di gravidanza. Rosa ha partorito con un cesareo perché il personale medico riteneva che fosse più sicuro per il neonato. Un ...

Rosa Perrotta : "Dopo il parto - ho avuto un piccolo crollo. Durante il cesareo - ho vomitato due volte..." : L'esperienza del parto è stata particolarmente intensa per Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne che, proprio grazie al programma condotto da Maria De Filippi e tornato in onda su Canale 5 a partire da ieri, lunedì 16 settembre 2019, ha incontrato il padre di suo figlio, Pietro Tartaglione, con cui convolerà presto anche a nozze.Da quando è diventata madre del piccolo Domenico, la Perrotta non ha lesinato dettagli riguardanti ...

Rosa Perrotta : “Il parto cesareo mi ha provocato dolori fortissimi - ho avuto momenti di crisi” : La ex tronista di Uomini e Donne e naufraga all'Isola dei Famosi, da poco mamma del piccolo Domenico, ha raccontato le difficoltà e i dolori fisici vissuti dopo il cesareo: "Durante il parto ho vomitato due volte, poi avevo un male lancinante". Rosa ha anche condiviso qualche consiglio su come tornare in forma dopo aver dato alla luce un bambino.Continua a leggere