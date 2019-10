Romano Prodi e il salvataggio de L' Unità | la legge che ci condanna a pagare 81 | 6 milioni

Giorgia Meloni sta con la Lega : "Sì al presidenzialismo - mai più Romano Prodi al Quirinale" : La Lega si muove, Fratelli d'Italia risponde. Sul piatto non soltanto la riforma elettorale, ma anche una nuova legge per l'elezione del capo dello Stato. Carroccio ed FdI, da tempo, sono a favore dell'elezione diretta. E la questione, come detto, è tornata d'attualità, sotto alla regia di Roberto C

"Le nostre sono tradizioni di libertà". Romano Prodi risponde a Salvini sul "tortellino dell'accoglienza" : “L’idea del ‘tortellino dell’accoglienza’ con ripieno di pollo, lanciata dall’arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi per la festa di San Petronio, è facoltativa, quindi “perfetta”. Lo sottolinea Romano Prodi, a margine di un’iniziativa a Firenze.E a Matteo Salvini, che sul tema attacca (“stanno cercando di cancellare la nostra storia, la nostra cultura”), replica: ...

Matteo Renzi a L'aria che tira contro Romano Prodi : "Noi yogurt? Detto dal Mortadella..." : "Prodi e lo yogurt? Con affetto posso dirgli che Romano Prodi dovrebbe essere l'ultimo a parlare di cibo e politica, visto che lo chiamavano il Mortadella". Ospite a L'aria che tira su La7, Matteo Renzi non ha risparmiato commenti a chi lo dava per spacciato. Tra questi anche l'ex leader dell'Ulivo

Maria Elena Boschi durissima contro Romano Prodi : "Politica a scadenza? Sarebbe meglio" : Non vuole sentire parlare di "errore", "yogurt con scadenza ravvicinata", "nemici del Pd". Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Italia Viva, durante un'iniziativa del nuovo partito di Matteo Renzi a Ferrara, difende la scelta di una scissione dal Partito democratico. "Noi non siamo in scade

Vittorio Feltri dissente da Repubblica e Romano Prodi : "Il partito di Renzi come uno yogurt?" : Oggi, Repubblica, riservava il titolo di apertura del quotidiano a un'intervista a Romano Prodi, il quale si mostra molto critico sulla nuova avventura politica di Matteo Renzi, ovvero il lancio di Italia Viva in seguito all'addio del Pd. "Il partito di Renzi è come lo yogurt", titola il quotidiano

Romano Prodi sbriciola Matteo Renzi : "Italia Viva? Bel nome - sembra uno yogurt con scadenza ravvicinata" : Italia Viva? "Bellissimo nome. Un mio amico lo propose per uno yogurt forse per via dei fermenti vivi". Un acidissimo Romano Prodi, intervistato da Repubblica, sbriciola in poche battute ogni speranza di scalata di Matteo Renzi. "Il problema - aggiunge sibillino il professore, che con l'ex premier a

Romano Prodi e l'elogio di Paolo Gentiloni : "Un vero pezzo da novanta" : Un discreto bacio della morte, ovviamente politica, quello di Romano Prodi a Paolo Gentiloni. Interpellato alle celebrazioni per i 150 anni dell'Associazione Italiana Editori, a Roma, l'ex premier viene interpellato sulla nomina del conte grigio al ruolo di commissario all'Economia nella Ue. "Ci abb

Romano Prodi - la prova del complotto : "Questo governo piace all'Europa" : Considerato il grande burattinaio del governo giallorosso, Prodi esce allo scoperto sul governo che piace all'Europa e all'altra finanza. Mortadella esulta. "È nato un governo che, finalmente, avrà rapporti seri con l'Europa e io spero che avremo un peso migliore e più forte di quello che abbiamo av

"Conte - insistisci!". Romano Prodi padre nobile della "faticosa alleanza" : Se il governo giallorosso vedrà la luce, il merito sarà anche suo, del padre nobile del Pd e “della faticosa alleanza” fra Pd e M5S, ovvero Romano Prodi. Che ha rotto gli indugi, che ha piegato gli irriducibili, che continuavano a opporsi a una fusione a freddo tra i democrat e stellati. Eccolo, allora, alle 21.30 di un giovedì sera, materializzarsi alla Festa nazionale del Pd di Ravenna, dove viene intervistato ...

Romano Prodi : “Auguro a Conte di durare più dei miei governi. Pd-M5s? Proposta faticosa ma interessante. La flat tax è una porcheria” : “Governo Pd-M5s? Una faticosa e interessante Proposta”. Romano Prodi, intervistato da Lucia Annunziata sul palco della Festa dell’Unità di Ravenna, manda il suo augurio all’esecutivo che si sta formando e dice di sperare che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, possa guidare una lunga legislatura: “Auguro a Conte di durare più dei miei governi”, ha detto. Poi parla di personalità, auspica un ministero ...

Romano Prodi - il bacio della morte a Giuseppe Conte : "Gli auguro di durare più di me" : "Uno è sempre Contento di avere degli eredi, bisogna vedere cosa gli si lascia". Romano Prodi, ospite questa sera 29 agosto alla festa nazionale del Pd a Ravenna, ha risposto così quando gli è stato chiesto se il premier Giuseppe Conte sia davvero un suo erede politico. "La situazione è totalmente d

Giuseppe Conte - il piano segreto. Altro che premier - la confidenza : vuole diventare il nuovo Romano Prodi : Si parte con la "amalgama" e si finisce con la "coalizione". Giuseppe Conte si tradisce in fretta. Un retroscena del Corriere della Sera riferisce come le ambizioni dell'ex avvocato del popolo non si esauriscano con il ruolo di "premier-bis". Resterà a Palazzo Chigi appoggiato dal M5s e sostituendo