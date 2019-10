Roma | Petrachi corregge il tiro | “mi scuso se le mie parole hanno offeso qualcuno | il

Petrachi - Bertolini e Gama contro la frase del ds Romanista : “Calcio non è da signorine? Primitivo”. Spadafora : “Arretratezza culturale” : “È un modo di pensare un po’ primitivo ma, nel frattempo, la società si è evoluta”. “È un’uscita ampiamente infelice in un tempo ampiamente sbagliato”. Milena Bertolini e Sara Gama, rispettivamente ct e capitana della Nazionale femminile di calcio, prendono posizione sulla frase pronunciata domenica dal direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, che commentando l’episodio avvenuto nel finale di ...

Petrachi - la ct Bertolini e l’azzurra Gama contro la frase del ds della Roma : “Il calcio non è da signorine? Pensiero primitivo” : “È un modo di pensare un po’ primitivo ma, nel frattempo, la società si è evoluta”. “È un’uscita ampiamente infelice in un tempo ampiamente sbagliato”. Milena Bertolini e Sara Gama, rispettivamente ct e capitana della Nazionale femminile di calcio, prendono posizione sulla frase pronunciata domenica dal direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, che commentando l’episodio avvenuto nel finale di ...

Roma - la polemica post-partita di Petrachi non va giù a Mentana : "Che piagnisteo..." : La Roma non è andata oltre l'1-1 in casa contro il Cagliari e il risultato non è stato preso bene in casa giallorossa. Nel concitato finale di gara, alla Lupa è stato annullato un gol a Kalinic dal Var per fallo dello stesso attaccante croato su Pisacane, spinto addosso al portiere Olsen e uscito da

Roma-Cagliari - furia giallorossa : Petrachi e Fonseca alzano la voce - Maran soddisfatto : “Siamo molto, ma molto amareggiati. Non e’ da questa settimana che subiamo torti. Questo e’ un dato di fatto. Pensiamo a Bologna, al fallo di mano di Denswil, non rilevato e non evidenziato dal Var. Non saremo fortunati. Domenica, poi, a Lecce, c’era un fallo di mano evidente e nessuno ha richiamato l’arbitro”. Sono le dichiarazioni dopo Roma-Cagliari, del direttore sportivo del club capitolino, Gianluca ...

Shock Roma - Petrachi indagato : rischia un anno di squalifica [DETTAGLI] : Fulmine a ciel sereno in casa Roma. Gianluca Petrachi, direttore sportivo dei giallorossi, risulta indagato dalla Procura Federale. Il motivo è presto detto. Il 10 settembre, durante la presentazione di Mkhitaryan, fu proprio Petrachi, come se fosse la cosa più naturale del mondo, a dire di aver iniziato a lavorare per la Roma quand’era ancora sotto contratto con il Torino. Le sue parole “Quando la prima volta a maggio ho ...

Roma - Petrachi e quella trattativa con l’Inter per Dzeko : era ancora dirigente del Torino - ora rischia una squalifica : Petrachi ha ammesso di aver trattato Dzeko con l’Inter come d.s. della Roma, ma era ancora sotto contratto con il Torino: la procura federale apre un’inchiesta sulla vicenda Durante la conferenza stampa di presentazione di Mkhitaryan a Ginaluca Petrachi sfuggì una frase particolare in merito alla trattativa con l’Inter per la cessione di Dzeko. Niente che vada oltre i compiti di un direttore sportivo. Peccato che ai tempi della trattativa, ...

Il Tempo : Roma - il ds Petrachi a rischio squalifica : Secondo quanto riporta Il Tempo, il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, rischierebbe una squalifica. Il ds sarebbe finito sotto la lente di ingrandimento della Figc. L’accusa sarebbe di avere iniziato a lavorare per il club giallorosso quando era ancora sotto contratto con il Torino. Sulla vicenda la Procura Federale avrebbe aperto un’inchiesta proprio su segnalazione della Federazione. Un caso che rischia di diventare ...

Roma - Mkhitaryan si presenta : “Ecco dove mi esprimo al meglio”. Petrachi : “Lui e Smalling operazioni furbe” : L’ultimo giorno di calciomercato ha permesso alla Roma di assicurarsi Henrikh Mkhitaryan. Il calciatore armeno, dopo le due gare di qualificazione con la sua nazionale, è tornato nella capitale per essere presentato a stampa e tifosi. Queste le sue parole. “Sono molto contento di essere qui. Prima di arrivare, recentemente, ho vissuto un periodo non facile. Adesso comincia per me una nuova avventura. Sono consapevole ...

Calciomercato Roma - pazza idea last minut per Petrachi : i giallorossi ci provano per Mkhitaryan : Il club giallorosso è vicinissimo a chiudere per l’esterno armeno dell’Arsenal, nottata decisiva per arrivare alla fumata bianca La Roma tenta il colpo Mkhitaryan, il club giallorosso infatti ha intenzione di mettere le mani sull’esterno armeno di proprietà dell’Arsenal. Un possibile colpo last minute per Petrachi, che ha già allacciato i contatti con la società inglese, disposta a privarsi del classe ’89. La ...