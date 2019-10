Roma-Cagliari | Pallotta distrugge l’arbitro dopo il pari dell’Olimpico | “stanco di questo

Serie A - la Roma non va oltre l'1 a 1 con il Cagliari all'Olimpico : Dopo la vittoria esterna di Lecce la Roma non va oltre l’1-1 all’Olimpico contro il Cagliari. I sardi passano in vantaggio al 26’ grazie a un rigore realizzato da Joao Pedro, al 31’ il pari giallorosso grazie a un autogol di Ceppitelli. La classifica vede i giallorossi salire a 12 punti, uno in più

Roma Tv - Ruggiero Rizzitelli lascia lo studio dopo la partita col Cagliari : "Se dico quello che penso mi denunciano" (Video) : Proteste in campo, ma anche negli studi tv. Le polemiche di Roma-Cagliari proseguono anche nel post-partita con la clamorosa decisione di Ruggiero Rizzitelli di abbandonare la trasmissione di Roma Tv.Si sta commentando il match dei giallorossi e la mancata concessione del gol di Kalinic, annullato in extremis dall’arbitro Massa per una presunta spinta dell’attaccante su Pisacane. A @Romatv hanno preso bene l'arbitraggio di ...

Squadra imballata e arbitraggio discutibile - la Roma impatta 1-1 con il Cagliari : Roma – Settima giornata di campionato all’Olimpico, dove la Roma riceve il Cagliari degli ex Olsen e Nainggolan. Serviva una vittoria per andare al meglio alla sosta, ma al termine dei 100 minuti il tabellone recita 1-1, un risultato deludente per i giallorossi in cerca dei punti necessari per rimanere nella zona alta della classifica. arbitraggio molto discutibile da parte di Massa, che sbaglia a fischiare in diverse occasioni e ...

Roma-Cagliari - furia giallorossa : Petrachi e Fonseca alzano la voce - Maran soddisfatto : “Siamo molto, ma molto amareggiati. Non e’ da questa settimana che subiamo torti. Questo e’ un dato di fatto. Pensiamo a Bologna, al fallo di mano di Denswil, non rilevato e non evidenziato dal Var. Non saremo fortunati. Domenica, poi, a Lecce, c’era un fallo di mano evidente e nessuno ha richiamato l’arbitro”. Sono le dichiarazioni dopo Roma-Cagliari, del direttore sportivo del club capitolino, Gianluca ...

Pareggi per le Romane contro Bologna e Cagliari : Gol e spettacolo davanti a Sinisa Mihajlovic accolto dal boato del pubblico tanto di fede bolognese quanto laziale. Tra Bologna

Roma-Cagliari 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : giornata no di Ceppitelli [FOTO] : Roma-Cagliari, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso un altro match valido per la 7^ giornata del campionato di Serie A, turno molto importante che ha dato indicazioni per il proseguo della stagione. In campo anche la Roma che ha affrontano il Cagliari, partita equilibrata tra le due squadre che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, la squadra di Maran ha giocato fino all’ultimo una partita coraggiosa su un campo ...

Incerottata e ingenua - la Roma sbatte sul Cagliari : 1-1 : La Roma non riesce a superare il Cagliari all'Olimpico. Finisce 1-1 un match brutto, ricco di interventi ai limiti del regolamento e mal diretto dall'arbitro Massa di Imperia. I giallorossi...

Roma-Cagliari 1-1 La Diretta Pari su autorete di Ceppitelli : Si affrontano quest'oggi alle ore 15 per la 7a giornata di Serie A Roma e Cagliari, al momento rispettivamente a 11 e 10 punti in classifica. Padroni di casa corsari nello scorso turno, 0-1 sul...

Roma-Cagliari - infortunio per Diawara : Tengo per Fonseca, piove sul bagnato per la Roma: Diawara va KO, si teme infortunio al ginocchio Domenica da dimenticare per la Roma almeno fino a questo momento. La formazione di Fonseca agguanta il pareggio con il Cagliari alla mezz’ora dopo essere andata in svantaggio. Ma poco prima del pareggio i giallorossi perdono Amadou Diawara. L’ex Napoli, infatti, in mezzo al campo ha avvertito un dolore al ginocchio che lo ha costretto a ...

Roma-Cagliari 1-1 - la Diretta Pari su autorete di Ceppitelli : Si affrontano quest'oggi alle ore 15 per la 7a giornata di Serie A Roma e Cagliari, al momento rispettivamente a 11 e 10 punti in classifica. Padroni di casa corsari nello scorso turno, 0-1 sul...

Roma-Cagliari 0-1 - la Diretta Joao Pedro dal dischetto : Si affrontano quest'oggi alle ore 15 per la 7a giornata di Serie A Roma e Cagliari, al momento rispettivamente a 11 e 10 punti in classifica. Padroni di casa corsari nello scorso turno, 0-1 sul...

Roma-Cagliari 0-0 - la Diretta Giallorossi in emergenza - Veretout trequartista : Si affrontano quest'oggi alle ore 15 per la 7a giornata di Serie A Roma e Cagliari, al momento rispettivamente a 11 e 10 punti in classifica. Padroni di casa corsari nello scorso turno, 0-1 sul...