Roma | appeso sotto un ponte un manichino raffigurante Greta Thunberg

Roma - manichino di Greta Thunberg appeso a un ponte. Avviate indagini per minacce aggravate. Raggi : “Vergognoso” : Treccine, mantellina anti-pioggia e il cartello: “Greta is your God”. E’ stato ritrovato questa mattina un manichino dell’attivista Greta Thunberg appeso sotto al ponte in via Isacco Newton, a Roma, fra Marconi e Portuense. Per ora si indaga per minacce aggravate. Il procedimento, al momento contro ignoti, è coordinato dal procuratore aggiunto Francesco Caporale che attende una informativa della polizia, intervenuta sul ...

