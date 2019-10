Ritorna Festival Gastronomia a Roma | appuntamento 28 ottobre alle Officine Farneto

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 7 ottobre 2019)lunedì 282019– Torna ildellacon i suoi importanti contenuti che per questa edizione 2019 cambia format presentandosi come una full immersion nel mondo dell’eno: un’intera unica giornata dedicata ai piaceri del palato, riservata ai professionisti dell’ospitalità e ai media. Lunedì 28si rivoluziona: un’intensa programmazione che spazierà dalla gara conclusiva degli chef finalisti e la proclamazione del vincitore del premio Emergente Chef 2019, alla parla competizione tra i pizzaioli per la scelta del Miglior Emergente Pizza, dalla presentazione in anteprima della Guida del Touring Club Italiano “Alberghi e Ristoranti d’Italia 2020” Si parte con il Welcome Coffee insieme a Kimbo e ai lievitati realizzati dai maestri pasticceri di “Storie di Farina” di Agugiaro&Figna”, si ...

DanielaScarel : Dal 7 al 10 #novembre ritorna il Pisa Book Festival, uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'anno! Con ol… - sanna_sandra : SASSARI, FESTIVAL ETNIA RITORNA IN CITTÀ DOPO 30 ANNI - TeleAppula : A #bari e #Matera ritorna il Brasil Film festival ... #Audio #notizie #Puglia e #Basilicata -