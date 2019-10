Rischio carneficina

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Con uno scarno comunicato, la Casa Bianca ha fatto sapere che le unità militari statunitensi presenti sul territorio siriano lasceranno a breve l’area di confine con la Turchia, in conseguenza di un’operazione militare turca programmata da tempo e finalizzata all’occupazione dell’area settentrionale della Siria.Rimossi gli ostacoli politici al Dipartimento della Difesa e tecnico-operativi al Pentagono, la strategia del disimpegno regionale di Trump prende forma e sostanza, ponendo interrogativi inquietanti non solo sul futuro della Siria quanto più in generale della credibilità degli Stati Uniti e – conseguentemente – dell’Europa. Lo scenario nel nord-est della SiriaIl disimpegno delle forze militari statunitensi dalla Siria aprirà la strada all’operazione militare turca finalizzata all’occupazione ...

