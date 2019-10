Rimini | ingegnere sotto sfratto si lancia dal terzo piano pur di non lasciare lo studio e

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Lavinia Greci Il professionista, un uomo di 52 anni, all'arrivo degli ufficiali giudiziari, anziché consegnare loro spontaneamente le chiavi, ha aperto la porta finestra e si è buttato. Inutili i tentativi di rianimarlo Probabilmente non voleva abbandonare quelle stanze e quelle pareti che, evidentemente, per lui, per diverso tempo, avevano significato tanto. Forse tutto. Così, proprio perché costretto ad allontanarsi dal luogo in cui lavorava si sarebbe gettato giù dal balcone all'arrivo degli ufficiali giudiziari. È accaduto a, in zona Padulli. Secondo quanto riportato da Repubblica Bologna, l'uomo, undi 52 anni, il cuisi trovavaesecutivo, si sarebbe tolto la vitandosi daldi una palazzina in via Tristano e Isotta anziché consegnare alle autorità l'appartamento. Il fatto è accaduto questa mattina, intorno alle 11, ...

