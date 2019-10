Riempivano capannoni del nord Italia con rifiuti illeciti | 11 persone arrestate

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Lavinia Greci La banda, fermata dai forestali di Milano, Lodi, Pavia, Torino, Napoli, Reggio Calabria e Catanzaro, avrebbe tentato di sequestrare anche un imprenditore. Plauso del ministro Costa: "Un'operazione del genere fa da azione deterrente" Buttavanoin luoghi non adatti a quel tipo di smaltimento: allo facevano neiabbandonati, al Sud proseguivano l'attività in Calabria. Per questo motivo, 11, tutte operanti nel settore deie connesse allo stesso giro illecito che emerse dopo il rogo di Corteolona, in provincia di Pavia, sono statedai carabinieri forestali. Questa mattina, infatti, i militari dei gruppi di Milano, Lodi, Pavia, Torino, Napoli, Reggio Calabria e Catanzaro hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano. Il ...

