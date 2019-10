Ribery primo giocatore del mese della Serie A Niente POTM su FUT?

Probabili formazioni Fiorentina-Juventus - Ribery dal primo minuto : dubbi a centrocampo per Sarri : Probabili formazioni Fiorentina-Juventus – La terza giornata di Serie A si apre al Franchi. Alle ore 15 di sabato si affrontano Fiorentina e Juventus. Una sfida sentitissima. Una rivalità storica tra le due società. Sarà la sfida delle prime volte: quella di Ribery che dopo due ingressi a partita in corso debutterà da titolare, quella di Sarri in panchina dopo la polmonite che lo ha tenuto lontano dal campo nelle prime due giornate. ...

Repubblica : contro la Juventus - Ribery in campo dal primo minuto a Firenze : Sabato prossimo, contro la Juventus, nella Fiorentina potrebbe esserci un posto da titolare per Frank Ribery. Lo scrive Repubblica Firenze. Nell’amichevole contro il Perugia, vinta dai viola per 1-0 con gol di Montiel, il francese ha mostrato una buona intesa con Boateng. Montella ha parlato chiaro, in merito: “Per la prossima per me è certo, poi bisognerà vedere cosa ne pensa lui”. Ribery potrebbe quindi giocare in attacco dal ...