Regeni | il padre Claudio dopo l’incontro con Di Maio | “Speriamo in un cambio di passo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 ottobre 2019) “Un incontro molto importante“. Così ildi Giulioha definito il colloquio avuto questo pomeriggio con il ministro degli Esteri Luigi Di. Paola Deffendi e, i genitori del ricercatore scomparso il 25 gennaio 2016 e trovato morto pochi giorniin Egitto, sono entrati nella sede della Farnesina intorno alle 15 per uscire un’ora e mezzo più tardi insieme alla avvocato Alessandra Ballerini. “Speriamo in undianche nei confronti della controparte egiziana“, ha conclusouscendo dall’incontro L'articolo, ill’incontro con Di: “Speriamo in undi, anche nei confronti della controparte egiziana” proviene da Il Fatto Quotidiano.

