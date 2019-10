Ranking WTA 7 ottobre | Ashleigh Barty si tiene il comando | Osaka al n 3 Giorgi sempre

Tennis - Ranking WTA (30 settembre) : Ashleigh Barty comanda - Camila Giorgi n.1 azzurra : Nel Ranking WTA del Tennis è l’australiana Ashleigh Barty a comandare con i suoi 6446 punti. L’aussie però deve guardarsi dalla ceca Karolina Plikova, distante 321 lunghezze. In terza posizione troviamo l’ucraina Elina Svitolina a precedere l’ex n.1 del mondo Naomi Osaka e la rumena Simona Halep che ha scavalcato la canadese Bianca Andreescu, vincitrice dello US Open. Completano il quadro della top-10 l’altra ceca Petra Kvitova, l’olandese ...

Tennis - Ranking WTA (23 settembre) : : Nel Ranking WTA del Tennis è l’australiana Ashleigh Barty a comandare con i suoi 6446 punti. L’aussie però deve guardarsi dalla ceca Karolina Plikova, distante 321 punti. In terza posizione troviamo l’ucraina Elina Svitolina a precedere l’ex n.1 del mondo Naomi Osaka, ridestatasi dopo la vittoria del torneo di Osaka (Giappone), e la canadese Bianca Andreescu. Completano il quadro della top-10 la rumena Simona Halep, l’altra ceca Petra Kvitova, ...

Ranking WTA – Tutto invariato nelle prime dieci posizioni - Camila Giorgi perde due posizioni : la nuova classifica : Nella top ten non cambiano le posizioni, al contrario Camila Giorgi perde due posti e diventa 54ª Non si registrano variazioni di sorta nella classifica WTA, che vede al numero uno Ashleigh Barty per la seconda settimana (la nona complessiva). Dietro l’australiana resta Karolina Pliskova staccata di 86 punti, con alle spalle l’ucraina Elina Svitolina. Lapresse Quarta piazza per Naomi Osaka, seguita da Bianca Andreescu e da ...

Tennis - Ranking WTA (16 settembre) : Ashleigh Barty in vetta - Pliskova si avvicina. Camila Giorgi n.1 azzurra : Nel Ranking WTA del Tennis è l’australiana Ashleigh Barty a comandare con i suoi 6501 punti. L’aussie però deve guardarsi dalla ceca Karolina Plikova che, grazie al successo nel torneo di Zhengzhou, si è avvicinata sensibilmente alla vetta, distante 96 lunghezze. In terza posizione troviamo l’ucraina Elina Svitolina, giunta ai quarti di finale del WTA citato, a precedere l’ex n.1 del mondo Naomi Osaka e la vincitrice dello US Open 2019 Bianca ...

Tennis - Ranking WTA (9 settembre 2019) : Ashleigh Barty torna sul trono mondiale - Bianca Andreescu al numero 5 : Cambia la testa della classifica mondiale WTA al termine degli US Open: sul trono risale l’australiana Ashleigh Barty, che spodesta la nipponica Naomi Osaka, scesa addirittura al numero 4, con soli undici punti di margine sulla canadese Bianca Vanessa Andreescu, che irrompe in top ten direttamente al numero 5. Top 10 WTA (Ranking al 09.09.2019) 1 Ashleigh Barty (Australia) 6501 2 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 6125 3 Elina Svitolina ...

Ranking WTA – Poche variazioni in top ten - Camila Giorgi guadagna 10 posizioni : la nuova classifica femminile : Camila Giorgi guadagna ben 10 posizioni, Poche variazioni in top ten: la nuova classifica WTA La top ten della classifica WTA registra pochissime variazioni: Osaka si conferma numero 1 alla vigilia dell’esordio agli US Open, seguita da Barty e Pliskova, mentre guadagnano una posizione a testa invece le americane Keys e Stephens, adesso rispettivamente nona e decima. Settimana positiva per Camila Giorgi, che grazie alla finale, persa, ...

Tennis - Ranking WTA (26 agosto) : Naomi Osaka sul trono - Camila Giorgi guadagna posizioni : Piccole variazioni per quanto concerne il Ranking WTA del Tennis, nel giorno in cui prenderà il via lo US Open. Naomi Osaka, vincitrice del Major statunitense l’anno passato, è sempre in vetta alla classifica, a precedere l’australiana Ashleigh Barty e la ceca Karolina Pliskova. A seguire troviamo la rumena Simona Halep, l’ucraina Elina Svitolina, l’altra ceca Petra Kvitova, la belga Kiki Bertens, l’americana Serena ...

Ranking WTA – Osaka si conferma numero 1 - Giorgi perde posizioni : la nuova classifica femminile : Naomi Osaka ancora in vetta, un solo cambiamento in top ten: la nuova classifica WTA Un solo cambiamento nella top ten del Ranking mondiale femminile di tennis. Naomi Osaka si conferma leader della classifica WTA, seguita dall’australiana Barty e dalla ceca Pliskova. Entra invece in top ten Madison Keys, che grazie alla vittoria di ieri al torneo WTA di Cincinnati guadagna ben 8 posizioni. Rimane Camila Giorgi la migliore delle ...

Tennis - Ranking WTA (19 agosto) : Osaka al comando - gran balzo di Keys - Camila Giorgi 58^ : Naomi Osaka si conferma al comando del Ranking WTA, la giapponese svetta in testa alla classifica internazionale di Tennis con 6606 punti. La nipponica precede l’australiana Ashleigh Barty di 105 punti, non è lontana la ceca Karolina Pliskova (terza con 6315). La rumena Simona Halep si trova al quarto posto, l’ucraina Elina Svitolina è invece risalita in quinta piazza grazie a un balzo in avanti di due gradini ma la reginetta della ...

Tennis - WTA Cincinnati 2019 : i risultati del 15 agosto. Prosegue la lotta in vetta al Ranking tra Naomi Osaka - Ashleigh Barty e Karolina Pliskova : Disputati gli ottavi di finale del torneo WTA Premier 5 di Cincinnati: sul cemento outdoor statunitense Prosegue la lotta a tre per la vetta del ranking WTA, ancora raggiungibile dalla nipponica Naomi Osaka, dall’australiana Ashleigh Barty e dalla ceca Karolina Pliskova. L’australiana Ashleigh Barty, difende, almeno momentaneamente, il numero 2 WTA andando a battere in rimonta l’estone Anett Kontaveit, superata per 4-6 7-5 7-5, ...

Ranking WTA – Naomi Osaka torna sul trono - Barty scalzata dopo 7 settimane in vetta : la nuova classifica femminile : Osaka si riprende il primo posto del Ranking mondiale femminile, Camila Giorgi si conferma la migliore delle azzurre: la nuova classifica WTA E’ Naomi Osaka la nuova regina del tennis femminile: la notizia era ormai nota da qualche giorno ma adesso è stata stilata la nuova classifica ufficiale WTA che annuncia il ritorno della 21enne giapponese in vetta nel Ranking mondiale. Scende al secondo posto, dopo sette settimane al vertice, ...