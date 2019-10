Ranking ATP – Djokovic irremovibile | Caruso per la prima volta nella top 100 | la nuova

Tennis - Ranking ATP (7 ottobre) : Djokovic allunga su Nadal - con Salvatore Caruso sono otto gli italiani in top100 : Cambiamenti soltanto a livello di punti nella top ten del Ranking ATP di questa mattina. Al comando c’è sempre Novak Djokovic: il serbo vive la sua settimana numero 272 al comando della classifica, aggiungendo anche i 500 punti della vittoria a Tokyo per allungare su Rafael Nadal, secondo a 9225. Dietro lo spagnolo c’è Roger Federer: lo svizzero è fermo a 7130, ma con un margine enorme sul quarto posto occupato dal russo Daniil ...

Tennis - Ranking ATP (30 settembre) : Djokovic sempre in vetta - Berrettini insidia Fognini : Non ci sono cambiamenti nella top-10 del Ranking ATP di Tennis. Il serbo Novak Djokovic è sempre in vetta alla graduatoria (271esima settimana) a precedere lo spagnolo Rafael Nadal e lo svizzero Roger Federer. Il serbo torna in campo a Tokyo, dopo essere rimasto fuori per problemi alla spalla, e le sue prestazioni saranno da valutare. A seguire il russo, finalista a Flushing Meadows, Daniil Medvedev, l’austriaco Dominic Thiem, il tedesco ...

Tennis - Ranking ATP (30 settembre) : Djokovic sempre in vetta - Berrettini insidia Fognini : Non ci sono cambiamenti nella top-10 del Ranking ATP di Tennis. Il serbo Novak Djokovic è sempre in vetta alla graduatoria (271esima settimana in carriera e record di Ivan Lendl uguagliato) a precedere lo spagnolo Rafael Nadal e lo svizzero Roger Federer. Il serbo torna in campo a Tokyo, dopo essere rimasto fuori per problemi alla spalla, e le sue prestazioni saranno da valutare. A seguire il russo, finalista a Flushing Meadows, Daniil Medvedev, ...

Ranking ATP – Top ten invariata - Berrettini in corsa per il Masters : la nuova classifica maschile : Djokovic saldamente in vetta alla classifica mondiale, Berrettini ad un passo dal Masters: il nuovo Ranking ATP Rimane invariata la top ten del Ranking ATP: Novak Djokovic comanda per la 46ª settimana consecutiva, con un margine di 600 punti su Nadal. Terzo Federer, seguito da Medvedev e Thiem. Appena fuori dalla top ten si conferma Fabio Fognini, che si ritrova due posizioni più giù il connazionale Berrettini. Il romano, 13° in classifica ...

Tennis - Ranking ATP (23 settembre) : Djokovic sempre al comando - Berrettini insidia Fognini : Non ci sono cambiamenti nella top-10 del Ranking ATP di Tennis. Il serbo Novak Djokovic è sempre in vetta alla graduatoria (270esima settimana in carriera e record di Ivan Lendl uguagliato) a precedere lo spagnolo Rafael Nadal e lo svizzero Roger Federer. Il serbo, però, dovrà tener conto dei problemi alla spalla che lo hanno costretto al ritiro nel corso del Major a New York e sui tempi di recupero non ci sono informazioni precise. A seguire il ...

Ranking ATP – Djokovic saldo al comando - Nadal e Federer alle sue spalle : Fognini e Berrettini ‘annusano’ la top ten : Tutto invariato nella top ten, Fognini e Berrettini restano invece tra i primi quindici preparando l’assalto a Bautista Agut Non cambia la classifica ATP al termine della settimana dedicata ai play-off di Coppa Davis, in test si conferma dunque Novak Djokovic per la 45ª settimana consecutiva, la 269ª complessiva che lo vede al quarto posto all-time a una settimana da Ivan Lendl. Sono 600 i punti di vantaggio su Rafa Nadal, seguito da ...

Tennis - Ranking ATP (16 settembre) : Novak Djokovic sempre al vertice - Fognini e Berrettini sognano le Finals a Londra : Non ci sono cambiamenti nella top-10 del Ranking ATP di Tennis. Il serbo Novak Djokovic è sempre in vetta alla graduatoria a precedere il recente vincitore dello US Open Rafael Nadal e lo svizzero Roger Federer. Il serbo, però, dovrà tener conto dei problemi alla spalla che lo hanno costretto al ritiro nel corso del Major a New York. A seguire il russo, finalista a Flushing Meadows e in grande ascesa, Daniil Medvedev, l’austriaco Dominic Thiem, ...

La nuova Classifica ATP dopo gli US Open : Nadal stacca Federer e accorcia su Djokovic - best Ranking Berrettini : Rafa Nadal vince gli US Open e accorcia su Novak Djokovic, Federer perde terreno alle loro spalle: la nuova Classifica ATP dopo lo Slam americano Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking mondiale maschile. La nuova Classifica ATP dopo la conclusione degli US Open vede ancora Novak Djokovic al comando. Il tennista serbo però, non è riuscito a difendere i punti conquistati con la vittoria degli ...

US Open 2019 - Matteo Berrettini a ridosso della top10 della classifica Atp! Proiezioni Ranking e scenari : Prosegue il sogno americano di Matteo Berrettini. Il tennista italiano continua a stupire allo US Open 2019 e, dopo aver sconfitto il russo Andrey Rublev (n.43 del mondo) negli ottavi di finale, ha superato al termine di un match infinito, terminato al quinto set, il francese Gael Monfils (n.12 ATP). Una vittoria di grinta, carattere e tecnica. Sono stati necessari tutti questi ingredienti per fare la differenza e consentire all’azzurro di ...

US Open 2019 - Matteo Berrettini a ridosso della top10 del Ranking ATP! Le proiezioni di classifica in vista della semifinale : Prosegue il sogno americano di Matteo Berrettini. Il tennista italiano continua a stupire allo US Open 2019 e, dopo aver sconfitto il russo Andrey Rublev (n.43 del mondo) negli ottavi di finale, ha superato al termine di un match infinito, terminato al quinto set, il francese Gael Monfils (n.12 ATP). Una vittoria di grinta, carattere e tecnica. Sono stati necessari tutti questi ingredienti per fare la differenza e consentire all’azzurro di ...

Matteo Berrettini n.17 del Ranking ATP! Le proiezioni di classifica in caso di vittoria ai quarti agli US Open 2019 : Matteo Berrettini continua a scalare il ranking mondiale. La vittoria di ieri contro Andrey Rublev non ha dato al romano solo la qualificazione ai quarti di finale degli US Open 2019, ma anche la certezza di entrare tra i primi venti della classifica ATP. Da lunedì per il tennista azzurro ci sarà sicuramente il best ranking, anche se c’è ancora la possibilità di migliorarsi. Lo US Open 2019 è su Eurosport | Guarda ora Eurosport su DAZN | ...

Ranking ATP – Top ten invariata : la classifica maschile aggiornata prima dell’inizio degli US Open : Djokovic saldamente in vetta, Fognini ancora 11°: la nuova classifica mondiale maschile prima degli US Open 2019 Iniziano oggi gli US Open 2019: i tennisti di tutto il mondo sono pronti a sfidarsi nel quarto ed ultimo Slam della stagione, sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York. Resta invariata la top ten del Ranking ATP in attesa di scoprire se gli US Open porteranno a qualche cambiamento. Djokovic si conferma leader davanti ...

Tennis - Ranking ATP (26 agosto) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini n.1 azzurro : Oggi prenderà il via l’ultimo Slam della stagione del Tennis. A New York (Stati Uniti) lo US Open ci accompagnerà nelle prossime due settimane e questo darà delle variazioni nel Ranking ATP. Cambiamenti che non si registrano all’inizio di questa settimana nella graduatoria generale. Abbiamo sempre il serbo Novak Djokovic a comandare, grande favorito per il successo nella Grande Mela, dopo essersi imposto negli Australian Open e a ...

Medvedev conquista Cincinnati ed entra nella top 5 del Ranking Atp : Primo Masters 1000 in carriera per Daniil Medvedev. Il giovane russo ha vinto il "Western & Southern Open" di Cincinnati...