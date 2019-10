Rai | Valentina Bisti verso la conduzione del Tg1 | l' indiscrezione sull' ascesa

Autrice Rai Valentina Pizzale arrestata per stalking al capo di gabinetto della Farnesina : Valentina Pizzale, Autrice e sceneggiatrice Rai, è stata arrestata per stalking al capo di gabinetto della Farnesina, l'ambasciatore Ettore Francesco Sequi. Il ritorno a Roma dell’ambasciatore Ettore Francesco Sequi per l’insediamento ai piani alti del Ministero degli Esteri ha particolarmente infastidito l’Autrice e sceneggiatrice Rai, Valentina Pizzale, che ha iniziato a perseguitarlo con messaggi minatori a tutte le ore del giorno e, in ...

Il promo di Volevo Fare la Rockstar - Valentina Bellè e Giuseppe Battiston nel nuovo family drama di Rai2 (video) : Si intitola Volevo Fare la Rockstar la nuova serie di Rai2 con Valentina Bellè e Giuseppe Battiston prossimamente in onda in tv e disponibile in streaming su Raiplay. Un titolo che va ad arricchire il catalogo della fiction di Rai2, fino a qualche anno fa completamente fermo per mancanza di budget ma ora tornato a crescere con titoli come La Porta Rossa, Rocco Schiavone e la nuova serie prodotta da Pepito Produzioni in cui Battiston e la ...