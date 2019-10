Prometti che ti prenderai cura di me L' addio di Valentina a Matteo | il

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 7 ottobre 2019) “Ti voglio ricordare così amore mio, felice e sorridente”. Inizia con queste parole il post in cuiSorriso Saponaro ha salutato il suo fidanzato,Demenego, uno dei due carabinieri uccisi a Trieste durante una sparatoria in questura. “Mi prenderò iodei nostri gatti, della nostra casa, ma tumi che tidi me, dei nostri gatti, della tua famiglia e di tutte le persone che ti amano! Nulla avrà senso senza di te, ma so che tu ci sei per me, come ci sei sempre stato”, scrive la donna. Nella foto postata su Facebook,sorridono. Ignorano che cosa sarebbe successo di lì a poco. Ignorano, probabilmente neanche immaginano, che cosa sarebbe accaduto venerdì 4 settembre nella questura dove lavorava il carabiniere Demenego, ucciso dal 29enne dominicano Alejandro Augusto ...

dolcecinica : @berlusconi Se dobbiamo sopportati per distruggere la mafia pidiota e grillina va bene ma prometti che te ne starai… - Fairytale_HS : Ma tu prometti che mi terrai la mano anche se non sto lì con te. - maliyaessied : @thaIiemiller se mi prometti che non esce strabica mi fido -