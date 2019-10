Prodigal Son avrà una stagione completa | la serie con Michael Sheen e Tom Payne conquista

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Sono bastati due episodi per convincere la Fox ad ordinare unadiSon. Il procedural vede nel cast Tom(The Walking Dead) nei panni di Malcolm Bright, un profiler che lavora per la NYPD, ed è anche il figlio del famoso serial killer Martin Whitly, interpretato da(Masters of Sex, Good Omens). Mentre aiuta la polizia a risolvere i bizzarri quanto orribili omicidi, Malcolm deve anche convivere con l'impatto psicologico che suo padre ha avuto fin dall'infanzia - e che continua ad avere anche nel presente. Nel cast anche Bellamy Young (Scandal), Lou Diamond Phillips (Longmire) e Halston Sage (The Orville). "Son è un fantastico procedural con una complicata e avvincente relazione padre-figlio al suo interno, grazie alle interpretazioni stellari di Tom", ha affermatoThorn, presidente di Fox Entertainment. ...

